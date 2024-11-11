Финал международной серии парусных регат завершился в Сочи

Команда «Ахмат» победила в финале международной серии парусных регат, который проходил в Сочи. Местный яхтсмен Алим Бербеков завершил гонку на 11-й позиции среди 20 команд-участников, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи завершился финал международной серии парусных регат, в котором приняли участие 20 команд и 85 спортсменов из различных регионов России, а также представители Армении, Белоруссии, Сербии и Германии. Победу в соревнованиях одержала команда «Ахмат» в составе Александра Божко, Романа Константинова, Евгения Егорова, Рамиля Шафигуллина и капитана Хасана Хаджиева.

Сочинский яхтсмен Алим Бербеков, мастер спорта и многократный победитель первенства России по парусному спорту, представлял курорт в зачетных гонках. Его команда финишировала на 11-й позиции.

По завершении серии спортсменов ожидает сезон зимних парусных соревнований от Tenzor Sailing Club. Мероприятия пройдут как в Сочи, так и в Бодруме.

Мария Удовик