Спортсмен из Сочи завоевал золото на чемпионате России по парусному спорту

С 14 по 17 октября в Сочи проходил чемпионат России по парусному спорту. Сочинские спортсмены продемонстрировали отличные результаты, завоевав медали в нескольких классах, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В соревнованиях, собравших 142 экипажа из 13 регионов страны, сочинские спортсмены выступали в составе сборной Краснодарского края. Денис Грибанов стал чемпионом в классе 470 в смешанном экипаже. Нуры Хыдыров завоевал бронзовую медаль в том же классе. Серебро на парусной доске IQFoil досталось Александру Аскерову, который также представлял Сочи. В конце турнира точно определится состав сборной команды России.

Мария Удовик