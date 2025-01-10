Артему Жоге легко в учении

9 января исполнилось 100 дней с момента назначения спикера парламента ДНР и бывшего командира батальона «Спарта» Артема Жоги на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Одним из главных направлений в его работе стала поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО), а в новом году, по словам источника “Ъ”, полпредство займется еще и поиском среди участников СВО потенциальных кандидатов в депутаты региональных парламентов. Эксперт отмечает, что, вопреки некоторым ожиданиям, новый полпред избежал конфликтов с местными элитами и выстроил деловые отношения с губернаторским корпусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В должности полпреда президента бывший комбат Артем Жога продолжает уделять особое внимание военным вопросам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В должности полпреда президента бывший комбат Артем Жога продолжает уделять особое внимание военным вопросам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября 2024 года. Округ включает в себя шесть регионов (Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) общей площадью 1818,5 тыс. кв. км (10,62% площади РФ). По данным сайта полпредства, на начало 2024 года в УрФО проживало 12,2 млн человек.

Итоги работы за 100 дней Артем Жога подвел в своем Telegram-канале, сообщив, что совершил более 30 поездок во все регионы УрФО. «Каждый день я учился, изучал, познавал и всей душой успел полюбить Урал»,— отметил полпред. Среди своих приоритетных задач наряду с «обеспечением социального благополучия жителей» и «динамичным развитием областей округа» он назвал «успешную социализацию ветеранов СВО».

Тема социальной адаптации участников СВО ожидаемо стала для господина Жоги одной из главных. Так, на ноябрьском форуме «Города России» в Екатеринбурге он призвал уральских мэров «убрать абсурдный формализм» и расширить меры по оказанию психологической помощи военным и их семьям. «СВО рано или поздно закончится. Тысячи бойцов вернутся домой, с ними нужно будет работать, и у нас уже будет налажен механизм взаимодействия с ними и их социализации. Таким образом, мы не допустим повторения "афганского синдрома" и всплеска криминала»,— пояснил полпред, после чего анонсировал создание в УрФО единого реестра участников СВО и их семей.

Особого внимания бывшего комбата удостоился Уралвагонзавод (УВЗ; входит в госкорпорацию «Ростех») в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Впервые он побывал там спустя неделю после назначения, чтобы лично увидеть процесс изготовления танков, которые, по его выражению, «творили чудеса на поле боя». А спустя месяц полпред сопровождал на УВЗ зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Занимался Артем Жога и более локальными проблемами. Например, в ходе визита в Первоуральск (Свердловская область) местные жители пожаловались ему на «оптимизацию» автобусных маршрутов. Полпред заверил, что услышал горожан, а спустя неделю мэрия сообщила об отмене этих решений. А в октябре господин Жога взял на личный контроль ситуацию в Коркино (Челябинская область), где после убийства таксистки прошли цыганские погромы. Полпред заявил, что ситуация в городе накалялась давно, но «своевременной реакции не последовало», и поручил главным федеральным инспекторам проанализировать межнациональную обстановку во всех регионах УрФО.

Напомним, октябрьское назначение Артема Жоги многие уральские чиновники восприняли с тревогой. «Все несколько напряжены. Пока непонятно, что от него ждать»,— признавались тогда собеседники “Ъ”, напоминая, что некоторые прежние полпреды в УрФО конфликтовали с губернаторами. Однако, по словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией в полпредстве, господин Жога выстроил с главами регионов округа «дружные отношения» и намерен укреплять это «бесконфликтное взаимодействие». Кроме того, в полпредстве ведется работа по отбору среди участников СВО кандидатов в депутаты региональных парламентов (в 2025 году их будут избирать на Ямале, в Челябинской и Курганской областях). «Это одна из задач, которую будет решать полпред»,— пояснил собеседник “Ъ”. «Многие ожидали, что после такого назначения может появиться напряжение между новым полпредом и губернаторским корпусом, но этого не произошло,— говорит политтехнолог Евгений Минченко.— Жога в деловом, адекватном стиле выстроил отношения с главами регионов, что соответствует ожиданиям федеральных властей».

Василий Алексеев, Екатеринбург