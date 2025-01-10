Суд оставил в СИЗО главу Артемовского Константина Трофимова по делу о взятке

Свердловский областной суд оставил под стражей главу Артемовского Константина Трофимова, сообщили в пресс-службе суда. Апелляционная инстанция снизила срок заключения на один день – до 17 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Константин Трофимов обвиняется по ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления и получение взятки в особо крупном размере). Решением Артемовского суда от 16 декабря 2024 года срок содержания обвиняемого под стражей был продлен до 18 февраля 2025 года. Адвокаты подали апелляцию, требуя более мягких условий содержания для своего доверителя. Свердловский областной суд внес изменения в постановление первой инстанции, снизив срок содержания на один день.

Напомним, 20 сентября Первоуральский городской суд арестовал Константина Трофимова по обвинению в получении двух взяток. Следствие утверждает, что глава администрации получал взятки от руководителей местных муниципальных унитарных предприятий (МУП). По сведениям «Ъ-Урал», среди фигурантов дела МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) и МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания). Константин Трофимов вину не признает.

Анна Капустина