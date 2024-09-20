Суд в Первоуральске арестовал мэра Артемовского по делу о получении взяток

Первоуральский городской суд по ходатайству следователя отправил в СИЗО до 18 ноября мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда. Вину он не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ

По предварительным данным, он получал деньги от руководителей муниципальных унитарных предприятий (МУП), в том числе, по данным «Ъ-Урал», от руководителей МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) и МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания).

О задержании Константина Трофимова стало известно 18 сентября. По данным «Ъ-Урал», он был задержан прямо на своем рабочем месте, затем его направили в изолятор временного содержания в Ревде. После мэра перевели в Первоуральск, так как в его задержании участвовали местные оперативники совместно с сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

С 2008 года Константин Трофимов избирался депутатом думы муниципалитета от партии «Единая Россия», в 2016 году он стал спикером. Константин Трофимов возглавил Артемовский в октябре 2020 года, сменив на посту Андрея Самочернова, написавшего заявление об уходе по собственному желанию.

Мария Шараева