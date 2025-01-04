Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в турнире WTA в парном разряде (Женской теннисной ассоциации) в австралийском Брисбене. В финале Андреева и Шнайдер встретились с россиянкой Анной Калинской и австралийкой Присциллой Хон, обыграв соперниц со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (слева) и Диана Шнайдер радуются победе в финале турнира в Брисбене

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images Мирра Андреева (слева) и Диана Шнайдер радуются победе в финале турнира в Брисбене

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images

20-летняя Диана Шнайдер занимает 13-ю позицию в общем рейтинге WTA , в то время как 17-летняя Мирра Андреева закрепилась на 17-м месте. На счету Шнайдер четыре титула на турнирах WTA, у Андреевой — один.

До этого спортсменки не выигрывали в парном разряде, поэтому победа на турнире в Брисбене — первый такой титул на счету Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Призовой фонд соревнований составляет $1,5 млн. Победительницы турнира в парном разряде получат $75,82 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Финалисткам достанется $48,59 тыс. и 325 очков.