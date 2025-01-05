Кудерметова проиграла Соболенко в финале турнира WTA в Брисбене

Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла белорусской спортсменке Арине Соболенко в финале турнира под эгидой WTA в австралийском Брисбене. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Соболенко. Матч длился 1 час 48 минут.

21-летняя Полина Кудерметова занимает 107 место в рейтинге WTA. Ее соперница, 26-летняя Арина Соболенко, является первой ракеткой мира. Для белорусской теннисистки победа на Brisbane International является восемнадцатым титулом в карьере.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований — $1,5 млн. Последней из россиянок, кто выигрывал турнир, была Мария Шарапова — в 2015 году.

Подробнее о карьере Полины Кудерметовой читайте в материале «Ъ».