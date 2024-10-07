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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области будут выплачивать по 3 млн руб. за контракт с Минобороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в областном правительстве рассказал, что добровольцам, заключившим контракт с Министерством обороны, будут выплачивать по 3 млн руб.

По словам главы региона, такие суммы получат те, кто заключил контракт в период с 7 октября по 31 декабря этого года. Сумма будет сформирована из четырех источников: федерального, регионального и муниципальных бюджетов, а также из внебюджетного источника.

На выплаты смогут рассчитывать не только жители Белгородской области, но и добровольцы из других регионов. Господин Гладков отметил, что для заключения контрактов необходимо обращаться в региональные военкоматы и администрации районов региона. Выплаты будут начисляться в течение двух месяцев с момента подписания документов.

О то, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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Основные события СВО за октябрь 2024 года

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5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны&lt;br> На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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