В Белгородской области будут выплачивать по 3 млн руб. за контракт с Минобороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в областном правительстве рассказал, что добровольцам, заключившим контракт с Министерством обороны, будут выплачивать по 3 млн руб.

По словам главы региона, такие суммы получат те, кто заключил контракт в период с 7 октября по 31 декабря этого года. Сумма будет сформирована из четырех источников: федерального, регионального и муниципальных бюджетов, а также из внебюджетного источника.

На выплаты смогут рассчитывать не только жители Белгородской области, но и добровольцы из других регионов. Господин Гладков отметил, что для заключения контрактов необходимо обращаться в региональные военкоматы и администрации районов региона. Выплаты будут начисляться в течение двух месяцев с момента подписания документов.

О то, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж