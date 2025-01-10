На трассе Джубга — Сочи специалисты установят почти 600 новых фонарей

В 2025 году федеральную трассу А-147 Джубга — Сочи оснастят дополнительным освещением: на протяжении нескольких ее участков установят 595 современных светодиодных фонарей. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это станет продолжением работы, начатой в 2024 году, когда ведомство завершило досрочно двухлетний проект по установке 472 светильников на 34 участках трассы длиной 15,5 км. Новые фонари помогут значительно улучшить безопасность на одном из самых популярных маршрутов Черноморского побережья, особенно это касается темного времени суток.

Ремонтные работы на другом участке трассы А-147 в Сочи планируют завершить до конца мая 2025 года. Помимо этого, в рамках программы модернизации освещения 55 новых фонарей появятся и на трассе А-290 Новороссийск — Керчь. В будущем ожидается и дальнейшее улучшение инфраструктуры.

Ранее в Сочи стартовало обеспечение устойчивой сотовой связи и высокоскоростного интернета в автомобильных тоннелях. Пока специалисты установили необходимое оборудование в четырех тоннелях на трассах А-148 и А-149. В дальнейшем сотовое покрытие будет расширяться благодаря участию частного оператора.

Руководитель ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк отметил, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе в горных районах, не только улучшает комфорт водителей, но и существенно повышает безопасность дорожного движения.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с 12 января 2025 года вводят новую схему организации дорожного движения в микрорайоне Мацеста. Изменения коснутся пересечения автомобильной дороги Сочи — Хоста с улицами Аллея Челтенхема и Новороссийское шоссе.

Мария Удовик