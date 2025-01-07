В микрорайоне Мацеста вводится новая схема организации дорожного движения

В Сочи с 12 января 2025 года вводится новая схема организации дорожного движения в микрорайоне Мацеста, сообщает администрация курорта.

Изменения коснутся пересечения автомобильной дороги «Сочи - Хоста» с улицами Аллея Челтенхема и Новороссийское шоссе. Решение принято городской межведомственной комиссией по безопасности дорожного движения.

Власти отметили, что на этом участке наблюдается высокая интенсивность автомобильного движения, что часто приводит к заторам и авариям. Новая схема направлена на уменьшение этих проблем.

Тат Гаспарян