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Устойчивую мобильную связь обеспечат в тоннелях на федеральных трассах в Сочи

В автомобильных тоннелях Сочи обеспечат устойчивую сотовую связь и высокоскоростной интернет. Организация обслуживает 32 автомобильных тоннеля в Сочи, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Пока телекоммуникационное оборудование установили в четырех тоннелях на трассах А-148 (дублер Курортного проспекта) и А-149 (Адлер — Красная Поляна). Это стало возможным благодаря участию частного оператора, который планирует дальнейшее расширение зоны покрытия.

По словам руководителя ФКУ «Черноморье» Виктора Вовка, наличие устойчивой связи в горных районах не только повышает комфорт водителей, но и играет ключевую роль в обеспечении безопасности дорожного движения и оперативной работе служб. Развитие телекоммуникационных технологий с помощью инфраструктуры — это необходимость, которую будут поддерживать, отметил господин Вовк.

«Ъ-Сочи» писал, МТС завершила крупный проект по созданию телекоммуникационной инфраструктуры на трассе, соединяющей Адлер и Красную Поляну. В рамках инициативы компания установила современные сети связи во всех автомобильных тоннелях на маршруте, а также модернизировала оборудование на открытых участках совмещенной автомобильной и железнодорожной магистрали, ведущей к горным курортам Большого Сочи.

Мария Удовик

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