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Коммерсантъ FM
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Цены мастера боятся

На сколько и почему вырастет стоимость ремонта квартир

Ремонт квартир в Москве подорожает минимум на четверть, не исключают опрошенные “Ъ FM” участники рынка, но обещают, что повышение будет плавным, хотя в марте ценники перепишут все, включая частников. Проблема даже не в дорогих материалах, а в стоимости услуг рабочих бригад. Во сколько обойдется отделка квартиры? И на чем пытаются сэкономить клиенты? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Квадратный метр отделки московской квартиры стоит в среднем 50 тыс. руб., утверждают источники “Ъ FM”, и доходит до 100 тыс. руб. в зависимости от сложности ремонта и уровня стройматериалов. Но если поискать, можно найти бригады без посредников, которые берут за работу от 11 тыс. руб. за метр в новостройках и на 2-3 тыс. руб. меньше — на вторичном рынке. А уже весной ремонт станет еще дороже, не исключает основатель компании «Аксенов Сервис» Кирилл Аксёнов:

«Дефицит кадров влияет на формирование себестоимости для конечного покупателя. Ситуация будет похожа на прошлый, 2024 год. Соответственно, это рост где-то на 25-30%, может быть, даже больше.

Основная сложность — это люди. Происходит отток мигрантов, на сегодняшний день все больше на рынке граждан Белоруссии и приезжих из российских регионов. Мастера постоянно говорят об этом. Просто встанет вопрос: либо увеличивайте бюджет, либо мы уходим».

Ремонт ушел на депозиты

Только на «Авито» сейчас опубликовано почти 50 тыс. предложений по ремонту жилья в столице. Там цены начинаются от 1,5-2 тыс. руб. за метр и вырастают в десять раз при первом же звонке. За прошлый год стоимость работ специалистов выросла на 30-40%, добавляет гендиректор компании InHome Данила Шевченко: «Все сравнялось, без разницы, русский работник или иностранный, у всех одинаковые расценки. Мастера хотят 200-250 тыс. руб. в месяц минимум, кто-то запрашивает и 300-500 тыс. руб. Это связано с СВО на Украине, оттоком мигрантов, дефицитом рабочих рук и доступностью интернета. То есть люди стали сами продавать свои услуги, напрямую работать с клиентами, завышая расценки. Заказчики, в свою очередь, ищут варианты подешевле, попроще и закрывают глаза на какие-то недостатки».

Как и почему растет стоимость материалов в строительной отрасли

При этом клиентов меньше не стало. За 11 месяцев 2024-го на кадастровый учет в Москве поставили 187 новостроек. Общая площадь жилой недвижимости, как писал РБК с ссылкой на данные столичного Росреестра, составила 5 млн кв. м, и там нужно делать ремонт. Чтобы заказчики не ушли к частникам, компании вводят программы лояльности по типу «приведи друга» и дают скидку на ремонт до 15%. Но и сами владельцы квартир научились считать деньги, подчеркнул главный редактор агентства «Строительство» Александр Гусев: «Представьте, что вы хотите снять старые полы, паркет, которому 50 лет, залить новый, и строители говорят, что им нужно 80 мешков пескобетона. На самом деле понадобятся 50-60, а 30 мешков потом валяются, и вы не знаете, куда их деть. То есть налицо некоторый перерасход.

Так вот сейчас люди стали конкретнее вникать, что такое ремонт.

Еще один пример: в Москве в трехкомнатной квартире нужно установить пять дверей. Если кто-то не хочет считать свои деньги, то просто соглашается на озвученные условия: 50 тыс. руб., так 50 тыс. руб., 80 — так 80. Мастера приезжают, проводят работы. Но если хорошо погуглить, то находятся ребята из ближнего Подмосковья, профессионалы, которые приезжают со своим оборудованием и все делают за 30 тыс. руб. То есть экономия почти в два с лишним раза».

За счет чего растет DIY-рынок

На отделку 40-метровой квартиры в Москве нужно закладывать минимум 2 млн руб., делятся собеседники “Ъ FM”. И это без учета дизайн-проекта, с которого, собственно, и начинается обычно ремонт. За год услуги столичных дизайнеров, проектирующих интерьеры «под ключ», подорожали на 25-30%. Планировка жилья на бумаге или «в цифре» обойдется от 4 тыс. руб. до 30 тыс. руб. за квадратный метр.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова

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