Цены проводят перестройку

Марат Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы критичным, однако юридических инструментов, позволяющих остановить тенденцию, пока нет. Как заявил вице-премьер в интервью РБК, за три года цены выросли более чем на 60%. Он сообщил, что государство вкладывает триллионы рублей в строительство и ремонт и подорожание материалов ощутимо бьет по федеральному бюджету. Чиновник подчеркнул, что на строительную инфляцию, помимо роста цен, влияют и другие факторы, в частности, повышение зарплат рабочих или транспортные механизмы.

Но эту отрасль можно отрегулировать развитием собственных производств, считает председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «Стоимость возведения новых инфраструктурных, промышленных и гражданских объектов растет практически каждый квартал. Дорожают и стройматериалы, особенно металл. В строительный сезон активно растет стоимость бетона. Есть еще и другие очень важные составляющие. У нас очень слабая отечественная промышленность в строительной технике, и мы в основном используем иностранные машины. Это, в частности, JCB, Volvo, Komatsu, Hyundai.

Техника подорожала, расходные материалы и запчасти к этой технике тоже, выросли зарплаты. Задач по строительству много, а людей больше не становится.

Чтобы урегулировать эту ситуацию, необходимо создать льготные условия для развития промышленности строительных материалов и техники. Есть у нас производители бетона, арматуры, панелей. Необходимо просто увеличить количество участников этого рынка, стимулировать тех, кто готов инвестироваться в эту отрасль. Если у вас кирпич подорожал в Московской области, то вы можете, например, создать меры для того, чтобы в регионе было построено еще два-три крупных завода по его производству».

Как ранее отмечали в Минстрое, цены на стройматериалы в этом году увеличились на 11%, что на 4 п.п. ниже показателей 2023-го. Но после Нового года ожидается очередное удорожание, считает основатель компании GoodWood Александр Дубовенко: «Как раз все, что опережало, скажем так, инфляцию, все, что дорожало более чем на 30%, сейчас резко дешевеет. В частности, газобетон, сейчас уже продается практически ниже себестоимости: марка D500 в московском регионе обойдется в 4 тыс. руб. за куб. Это прайс фактически 2019 года.

Рост цен на строительные материалы обычно связан с балансом спроса и предложения. Когда запустилась льготная ипотека и была увеличена ключевая ставка, получилось, что просто выдают бесплатно деньги, которые предназначены именно для стройки. Они шли на рынок строительных материалов и создавали там естественную инфляцию. В 2022 году, наоборот, цены снижались. В 2023-м мы опять увидели достаточно мощный рост, где-то процентов на 30. Сейчас же цены на некоторые материалы немножко падают, в пределах 5%, на какие-то — растут в тех же пределах. Но это уже ниже инфляции, то есть можно констатировать, что прайсы потихоньку снижаются. Но снижаться они будут недолго. В начале 2025 года, может быть, во втором квартале, стоимость стройматериалов начнет увеличиваться».

Цены на квартиры в московских новостройках также выросли. Так, в сегменте бизнес-класса с ноября 2023 года средняя стоимость квадратного метра увеличилась более чем на 7% и превысила 520 тыс. руб., посчитали в NF Dom. И для снижения показателей в ближайшее время нет причин, уверена руководитель архитектурно-градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик:

«По моим прогнозам, стоимость материалов будет расти по двум причинам: у нас много "серого" импорта и высокий показатель инфляции по стране.

Все это в конечном счете отражается и на рынке недвижимости. Меня, честно говоря, удивляют иногда вопросы: а когда же упадут цены на квартиры? Но они не могут упасть, если растет стоимость материалов. Есть еще два других не менее важных фактора, почему дорожает жилье: постоянно увеличивающаяся ключевая ставка и повышение стоимости труда. Рынок труда находится в коме, и очень сложно найти хороших сотрудников, зарплаты постоянно растут».

По оценкам компании «Инфолайн-Аналитика», в России за первые девять месяцев 2024 года средняя стоимость ремонта в квартирах выросла более чем на 11% и приблизилась к 10 тыс. руб. за квадратный метр. В Москве показатели еще выше. Рост составил 12%, до 12 тыс. руб. за «квадрат». Марат Хуснуллин также отметил, что дефицит рабочей силы составляет от 200 тыс. до 400 тыс. строителей.

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Анна Кулецкая