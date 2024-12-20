Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цены проводят перестройку

Как и почему растет стоимость материалов в строительной отрасли

Марат Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы критичным, однако юридических инструментов, позволяющих остановить тенденцию, пока нет. Как заявил вице-премьер в интервью РБК, за три года цены выросли более чем на 60%. Он сообщил, что государство вкладывает триллионы рублей в строительство и ремонт и подорожание материалов ощутимо бьет по федеральному бюджету. Чиновник подчеркнул, что на строительную инфляцию, помимо роста цен, влияют и другие факторы, в частности, повышение зарплат рабочих или транспортные механизмы.

Но эту отрасль можно отрегулировать развитием собственных производств, считает председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «Стоимость возведения новых инфраструктурных, промышленных и гражданских объектов растет практически каждый квартал. Дорожают и стройматериалы, особенно металл. В строительный сезон активно растет стоимость бетона. Есть еще и другие очень важные составляющие. У нас очень слабая отечественная промышленность в строительной технике, и мы в основном используем иностранные машины. Это, в частности, JCB, Volvo, Komatsu, Hyundai.

Техника подорожала, расходные материалы и запчасти к этой технике тоже, выросли зарплаты. Задач по строительству много, а людей больше не становится.

Чтобы урегулировать эту ситуацию, необходимо создать льготные условия для развития промышленности строительных материалов и техники. Есть у нас производители бетона, арматуры, панелей. Необходимо просто увеличить количество участников этого рынка, стимулировать тех, кто готов инвестироваться в эту отрасль. Если у вас кирпич подорожал в Московской области, то вы можете, например, создать меры для того, чтобы в регионе было построено еще два-три крупных завода по его производству».

Ремонт жилья подорожал на стройматериалах

Как ранее отмечали в Минстрое, цены на стройматериалы в этом году увеличились на 11%, что на 4 п.п. ниже показателей 2023-го. Но после Нового года ожидается очередное удорожание, считает основатель компании GoodWood Александр Дубовенко: «Как раз все, что опережало, скажем так, инфляцию, все, что дорожало более чем на 30%, сейчас резко дешевеет. В частности, газобетон, сейчас уже продается практически ниже себестоимости: марка D500 в московском регионе обойдется в 4 тыс. руб. за куб. Это прайс фактически 2019 года.

Во сколько обойдется отделка квадратного метра в Москве

Рост цен на строительные материалы обычно связан с балансом спроса и предложения. Когда запустилась льготная ипотека и была увеличена ключевая ставка, получилось, что просто выдают бесплатно деньги, которые предназначены именно для стройки. Они шли на рынок строительных материалов и создавали там естественную инфляцию. В 2022 году, наоборот, цены снижались. В 2023-м мы опять увидели достаточно мощный рост, где-то процентов на 30. Сейчас же цены на некоторые материалы немножко падают, в пределах 5%, на какие-то — растут в тех же пределах. Но это уже ниже инфляции, то есть можно констатировать, что прайсы потихоньку снижаются. Но снижаться они будут недолго. В начале 2025 года, может быть, во втором квартале, стоимость стройматериалов начнет увеличиваться».

За счет чего растет DIY-рынок

Цены на квартиры в московских новостройках также выросли. Так, в сегменте бизнес-класса с ноября 2023 года средняя стоимость квадратного метра увеличилась более чем на 7% и превысила 520 тыс. руб., посчитали в NF Dom. И для снижения показателей в ближайшее время нет причин, уверена руководитель архитектурно-градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик:

«По моим прогнозам, стоимость материалов будет расти по двум причинам: у нас много "серого" импорта и высокий показатель инфляции по стране.

Все это в конечном счете отражается и на рынке недвижимости. Меня, честно говоря, удивляют иногда вопросы: а когда же упадут цены на квартиры? Но они не могут упасть, если растет стоимость материалов. Есть еще два других не менее важных фактора, почему дорожает жилье: постоянно увеличивающаяся ключевая ставка и повышение стоимости труда. Рынок труда находится в коме, и очень сложно найти хороших сотрудников, зарплаты постоянно растут».

По оценкам компании «Инфолайн-Аналитика», в России за первые девять месяцев 2024 года средняя стоимость ремонта в квартирах выросла более чем на 11% и приблизилась к 10 тыс. руб. за квадратный метр. В Москве показатели еще выше. Рост составил 12%, до 12 тыс. руб. за «квадрат». Марат Хуснуллин также отметил, что дефицит рабочей силы составляет от 200 тыс. до 400 тыс. строителей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...