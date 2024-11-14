Ремонт нельзя закончить

Объем российского рынка товаров для дома по итогам 2024 года может увеличиться почти на 19% и превысить 8 трлн руб. Популярный у населения сегмент товаров поддержало индивидуальное жилищное строительство, требующее больше материалов, чем стагнирующее индустриальное домостроение, которое традиционно выступало драйвером DIY-рынка. К 2028 году оборот всего рынка достигнет 14,7 трлн руб., прогнозируют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Нефёдова, Коммерсантъ Фото: Маргарита Нефёдова, Коммерсантъ

Как следует из прогноза Infoline, по итогам 2024 года объем рынка товаров для дома, включая мебель, продукцию для дома и сада и товары для ремонта, достигнет 8,1 трлн руб., что больше на 18,8%, чем годом ранее. Для сравнения: в 2018–2023 годах среднегодовой темп прироста в этом сегменте составлял 8,3%. В ближайшие четыре года этот показатель будет составлять 16–17% в год, к 2028-м оборот всего рынка достигнет 14,7 трлн руб., ожидают в Infoline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за январь—октябрь 2024 года медианная цена товаров для строительства и ремонта составила 9,45 тыс. руб., что на 11% больше год к году. В то же время, добавляют в компании, число продаж сократилось на 4%.

Согласно прогнозам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), в этом году объем рынка мебели составит около 700 млрд руб., производство в денежном выражении увеличится на 20%, в натуральном — на 14%, в то время как годом ранее было 25% и 33,7% соответственно. Хотя сейчас ожидаются темпы увеличения ниже по сравнению с прошлым годом, когда рынок восстанавливался, рост все равно остается выше среднего — в 2020–2022 годах он составлял около 8,5%, указывает гендиректор Первой мебельной фабрики и президент АМДПР Александр Шестаков. Впрочем, по его прогнозам, уже в 2025 году рост может замедлиться до 12–15% в деньгах год к году.

Господин Шестаков называет одним из главных факторов замедления темпов роста производства мебели ослабление курса рубля, приведшее к удорожанию импортных комплектующих: они составляют значительную долю в себестоимости готовой продукции.

Также негативно сказывается возможное сокращение объемов жилищного строительства из-за снижения спроса на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Около 15% продаж мебели приходится на покупателей, которые обустраивают свои квартиры в новостройках, поясняет Александр Шестаков.

Гендиректор и основатель Fine Design Group (производит товары для дома) Александра Хлопушина говорит, что в компании ожидают роста продаж на 25% по итогам текущего года. Однако она соглашается, что в будущем году рост ключевой ставки ЦБ и торможение рынка жилой недвижимости могут привести к снижению спроса в разных сегментах, в том числе в сфере товаров для дома.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что сейчас положительная динамика для DIY-рынка обеспечивается за счет активного перехода сегмента от B2C к B2B, поскольку все больше людей выбирают готовые решения, заказывая профессиональные услуги у строительных бригад.

Те, в свою очередь, закупают такие товары оптом. Доля B2B-сегмента на этом рынке может вырасти с текущих 47% до 51,5% к 2028 году, прогнозирует эксперт.

Руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Лемана Про» (бывший Leroy Merlin) Екатерина Жмурова ожидает по итогам 2024 года роста рынка товаров для дома и строительства в сегменте B2C на 14% год к году, до 3,2 трлн руб., а оборот B2В может достичь 5,3 трлн руб. По ее словам, стройиндустрия по-прежнему остается одним из основных драйверов развития DIY-отрасли: «Активный импульс рынку придает и сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС.— “Ъ”), где существует большой неудовлетворенный спрос». Сооснователь интерьерной компании Mr.Doors Максим Валецкий соглашается, что развитие сегмента ИЖС в том числе активно влияет на рост сегмента товаров для дома, так как для такой недвижимости приходится использовать больше материалов. По данным «Дом.РФ», с января по сентябрь 2024 года доля ИЖС в общей структуре ввода жилья достигла 68,3% (55,4 млн кв. м).

Владимир Комаров, Александра Мерцалова