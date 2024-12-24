Ремонт ушел на депозиты

Ноябрь стал первым месяцем 2024 года, продемонстрировавшим снижение среднего чека на покупку товаров для ремонта и строительства. Это связано как с подорожанием такой продукции, так и с тем, что граждане пытаются экономить и хранить свободные средства на банковских депозитах. Тренд на сокращение покупок в DIY-сегменте продолжится как минимум всю первую половину следующего года, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что в ноябре 2024 года средний чек при покупке российскими потребителями товаров для ремонта и строительства сократился на 12% год к году, до 31,9 тыс. руб., подсчитали в Life Pay (разработчик решений для автоматизации приема платежей). Аналитики обращают внимание на то, что снижение наблюдается впервые с начала 2024 года. Так, например, в сентябре 2024 года средний чек на товары для ремонта вырос на 22,5% год к году, до 35,3 тыс. руб. Но уже в октябре текущего года показатель год к году начал стагнировать, говорят в Life Pay.

Постепенное сокращение темпов роста среднего чека во второй половине 2024 года обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики, отмечает гендиректор Life Pay Ашот Григорян. На этом фоне россияне предпочитают вносить свои деньги на депозиты, откладывая крупные приобретения на лучшие времена, поясняет эксперт. По данным руководителя отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Лемана ПРО» (ранее Leroy Merlin в РФ) Екатерины Жмуровой, уже в августе этого года 22% тех, кто ранее планировал купить товары для ремонта, решили перенаправить свободные средства на банковские вклады. На начало декабря 2024 года ставки по ним достигали 22% годовых, по данным ЦБ.

По словам эксперта, доля покупателей, совершивших крупные покупки, во второй половине 2024 года снизилась на 4 процентных пункта, до 22%. Сейчас граждане вместо капитального ремонта делают косметический, что также влияет на сокращение среднего чека, констатирует совладелец сети DIY-гипермаркетов «Максидом» Мария Евневич.

На динамике сказалось и завершение программы массовой льготной ипотеки летом этого года, отмечает Ашот Григорян. По его словам, субсидированные жилищные кредиты создавали основной спрос на товары для ремонта. В ноябре 2024 года в целом по России выдано ипотечных займов на общую сумму 185 млрд руб., что меньше на 49% год к году, подсчитали в Frank RG. Еще одним драйвером рынка ранее был рекордный в прошлом году ввод жилья, однако в 2024 году темпы роста заметно замедлились, добавляет Екатерина Жмурова. По подсчетам госкомпании «Дом.РФ», объем ввода жилья по итогам января—ноября 2024 года составил 93,8 тыс. кв. м, что всего на 1% больше год к году.

По итогам 2024 года количество трансакций в магазинах DIY-сетей останется на уровне прошлого года, что подтверждает тренд на снижение интереса к товарам в категориях «стройка» и «ремонт», отмечает Ашот Григорян. Однако сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий рассчитывает на повышение спроса по итогам декабря, так как граждане предпочитают ремонтировать квартиры в период январских каникул, поэтому будет наблюдаться увеличение количества трансакций.

Впрочем, Ашот Григорян прогнозирует дальнейшее снижение среднего чека в сегменте товаров для ремонта и строительства в первой половине 2025 года. Предпосылок для перелома этой тенденции пока не прослеживается, добавляет он. В то же время эксперт не исключает, что во второй половине следующего года показатель может начать расти в случае облегчения денежно-кредитной политики ЦБ. Увеличение среднего чека в будущем возможно на фоне роста спроса на индивидуальное жилищное строительство, отмечает Екатерина Жмурова. По данным «Дом.РФ», объем ввода такой недвижимости за январь—ноябрь 2024 года вырос на 16% год к году, до 60,6 тыс. кв. м. По прогнозам госпожи Жмуровой, в следующем году этот показатель увеличится на 10%.

София Мешкова