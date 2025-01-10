Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала незаконных оружейников в Свердловской и Тюменской областях

ФСБ задержала 109 граждан из 40 регионов России, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Среди задержанных жители Свердловской и Тюменской областей.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По адресам проживания задержанных провели обыски, в отношении них ведутся следственные действия. Всего из незаконного оборота изъяли 355 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. В частности, изъяты пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 кг взрывчатых веществ и более 94 тыс. патронов. ФСБ прекратила деятельность 38 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия.

В ЦОС ФСБ РФ напомнили, что с 2021 года была ужесточена ответственность за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия в России. Так, в октябре 2024 года двух жителей Свердловской области осудили за это преступление на к 15 годам и 11 годам и 9 месяца лишения свободы. Сотрудники ведомства продолжают розыскную деятельность в этом направлении.

Ранее ФСБ предупредила жителей Свердловской области об активизации иностранных спецслужб. Согласно сообщению ведомства, они подталкивают граждан к поджогам военкоматов и повреждению военных объектов.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...