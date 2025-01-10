ФСБ задержала незаконных оружейников в Свердловской и Тюменской областях

ФСБ задержала 109 граждан из 40 регионов России, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Среди задержанных жители Свердловской и Тюменской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По адресам проживания задержанных провели обыски, в отношении них ведутся следственные действия. Всего из незаконного оборота изъяли 355 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. В частности, изъяты пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 кг взрывчатых веществ и более 94 тыс. патронов. ФСБ прекратила деятельность 38 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия.

В ЦОС ФСБ РФ напомнили, что с 2021 года была ужесточена ответственность за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия в России. Так, в октябре 2024 года двух жителей Свердловской области осудили за это преступление на к 15 годам и 11 годам и 9 месяца лишения свободы. Сотрудники ведомства продолжают розыскную деятельность в этом направлении.

Ранее ФСБ предупредила жителей Свердловской области об активизации иностранных спецслужб. Согласно сообщению ведомства, они подталкивают граждан к поджогам военкоматов и повреждению военных объектов.

Анна Капустина