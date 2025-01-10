В мэрии Ярославля назвали школы, которые перешли на самостоятельное питание

В Ярославле в январе 2025 года на самостоятельный процесс организации питания перешли школы №25, 28, 48, 67 и 90. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии со ссылкой на департамент образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Для организации данной формы питания школа самостоятельно формирует штат сотрудников пищеблока, закупает необходимый набор продуктов, составляет меню. Руководитель школы несет ответственность за работу пищеблока, качества приготовления блюд»,— сообщили в профильном департаменте.

Напомним, что о переходе на самостоятельный процесс организации питания пяти школ с начала года сообщил мэр Артем Молчанов. В мэрии уточнили, что всего на начало 2025 года в городе 11 школ сами занимаются организацией питания. Кроме названных выше, это школы №91 и 92, интернаты №6 и 10, санаторно-лесная школа и школа-сад №115. Власти подчеркнули, что эта форма организации питания осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Остальные образовательные учреждения питанием обеспечивают поставщики в рамках контрактов.

Алла Чижова