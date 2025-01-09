Пять школ в Ярославле отказались от поставщиков питания

Пять ярославских школ перешли на самостоятельный процесс организации питания. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

С 2025 года в Ярославле стали действовать новые двухгодичные договоры на питание с поставщиками. Всего в городе работают три поставщика. Сегодня мэр сам оценил организацию питания в школах в ходе проверки.

«В некоторых школах произошла смена поставщиков. Также пять школ перешли на самостоятельный процесс организации питания. Это важное и ответственное решение»,— написал господин Молчанов, но не уточнил, о каких именно школах идет речь и с чем связано принятое решение.

Алла Чижова