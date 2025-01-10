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Коммерсантъ FM
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Постпраздничный синдром сбивает графики

Как комфортно вернуться в рабочий ритм после длинных выходных

Излишняя активность после праздников не помогает восстановлению рабочего ритма, к такому выводу пришли эксперты hh.ru. Чтобы вернуться в график, считают специалисты рекрутингового сервиса, от сотрудников не стоит требовать максимальной продуктивности сразу: адаптация происходит постепенно. Повысить эффективность помогут пешие прогулки до офиса, отказ от кофе и споров с коллегами, а также правильный режим сна. Как вернуться в работу безопасно для здоровья и карьеры? Выяснял Станислав Крючков.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В индустрии здоровья говорят, что за десять выходных дней можно порядком устать и физически, и эмоционально. Медицинские клиники традиционно сообщают о сезонном росте обращений с интоксикацией. Природа проблемы понятна, но устранима. Чтобы выйти из постновогоднего стресса и войти в работу, некоторым может потребоваться больше месяца, признается врач-нарколог Алексей Казанцев: «Не лечите, как говорят в народе, подобное подобным. Я каждый январь сталкиваюсь с ростом числа интоксикаций. При этом процедуры по нормализации самочувствия стоят гораздо дороже, чем в прошлом году. Выросли цены и на сами услуги, и на препараты.

Для тех, кто не злоупотреблял алкоголем в больших количествах, но тем не менее выпивал чуть чаще, чем обычно, рекомендую исключить баню и соблюдать более охранительный и сберегательный режим».

Излишние переработки после перееданий в праздники в первые рабочие дни могут быть не только вредными, но и трудно осуществимыми. Активно голодать для снижения веса тоже опасно, а к сбалансированному питанию следует возвращаться плавно, отметила психолог и врач-диетолог Лидия Ионова: «Самый простой способ — это измерить окружность талии. К сожалению, растет количество резко ограничительных диет, которые приводят к краткосрочному результату, но долгосрочно могут пагубно влиять на здоровье в связи с тем, что они не сбалансированы. Возникают риски развития расстройств пищевого поведения».

Почему растут продажи тихих и игристых напитков

Легкие SPA-процедуры позволят вернуть прежнюю продуктивность, а с классической русской парной стоит подождать, констатируют собеседники “Ъ FM”. В некоторых таких заведениях настроиться на активный лад и погадать на карьерные перспективы между сеансами мягкого пара помогут специалисты-тарологи. Вернуть стимул к трудовым свершениям можно с помощью легкого массажа. Но подумать об этом стоит заранее, уверен президент «Национальной федерации массажистов» профессор Михаил Ерёмушкин: «Из процедур чаще выбирают лимфодренажный массаж, который снимает отеки. Небольшого курса вполне достаточно для того, чтобы человек после избыточных новогодних возлияний пришел в хорошую рабочую форму. Если раньше клиентами были только женщины, то в последние годы процедуры востребованы и у мужчин. Сегодня и молодежь становится клиентами массажных салонов. Ощущение легкости в теле происходит сразу же после процедуры».

Россияне занялись здоровьем

В режим активных физических тренировок специалисты рекомендуют входить плавно. В фитнесе восстановления обычного спроса на услуги обычно ожидают к середине января. Но пока можно воспользоваться бонусными программами и праздничными скидками, заметила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева: «Где-то с 15 января начинается уже более или менее стабильное, нормальное, обычное потребительское посещение клубов. Что касается скидок, то мы стараемся придумать какие-то специальные предложения, которые дают возможность людям сделать подарки друг другу или себе для того, чтобы с нового года начать новую жизнь».

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С большей легкостью восстановиться в первую и самую короткую трудовую неделю года помогут два очередных выходных дня. Всего же рабочих дней в январе будет 17. Главное — не перепутать.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков

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