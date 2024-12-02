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Коммерсантъ FM
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Россияне занялись здоровьем

и начали активно обращаться в частные клиники

В крупнейших российских частных клиниках выросло количество клиентов. Как пишет Forbes, в 2023-м медцентры посетили почти 17 млн пациентов. Это на 6 млн человек больше, чем годом ранее. По оценкам Национального рейтингового агентства, за последние семь лет рынок платной медицины вырос более чем в два раза, до 1,4 трлн руб. Наиболее популярной услугой стала сдача анализов. На втором месте стоматология, на третьем — неврология.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, в последнее время более востребованы генетические исследования, рассказала директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова: «Мы чувствуем, что люди хотят получать услуги достаточно быстро, это иногда бывает сложно в государственной поликлинике. Очень четко за последние годы прослеживается тренд на превентивную медицину. Обращаемость в частные клиники увеличилась не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах, в основном это люди где-то от 35 лет и старше.

Есть спрос на лабораторные исследования, диагностику, приемы врачей. Генетика стала очень популярна, люди хотят прогнозировать свои риски. Может быть, пандемия спровоцировала эту историю. В принципе много обращений, связанных с нутрициологией и ментальным здоровьем. Эти направления уверенно растут и по обращаемости, и по выручке, потому что факторы, которые нас окружают, повышают тревожность у людей».

Россияне стали активнее тратиться на БАДы

Стоимость первичного приема терапевта в клиниках крупнейших российских медицинских компаний достигает 23 тыс. руб. Как писал “Ъ”, средний чек в них в этом году вырос на 18%, почти до 5 тыс. руб. Россияне продолжат обращаться в частные медцентры, несмотря на подорожание услуг, говорит директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович: «Это связано со сменой поколений, теперь люди, может быть, более активно пользуются именно этим сегментом. Потому что в государственных учреждениях есть определенные ограничения на получение услуг с помощью современных расходных материалов, за которые все равно нужно доплачивать.

Если речь идет об анализах, получать часть анализов в государственных больницах либо долго, либо просто невозможно. Стоматология во многом также не закрывается госсегментом, и это становится заметно в росте стоимости частных услуг. То есть на услуги стоматологов цены растут значительно активнее, чем в других направлениях здравоохранения. Это во многом связано как раз с санкционными ограничениями на получение импортных расходных материалов».

По данным «Ингосстраха», платной медициной пользуется примерно половина россиян. При этом 8% из них получают помощь по полисам ДМС, которые оплачивают работодатели.

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Александра Абанькова

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