Две трети нижегородцев поддержали полный запрет на продажу вейпов

Большинство жителей Нижнего Новгорода (65%) поддержали введение полного запрета на продажу вейпов в России. Как писал «Ъ», в декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по охране здоровья проект закона о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для него. Авторами документа стали депутаты фракции КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Опрос, проведенный порталом SuperJob, показал, что женщины поддерживают запрет чаще мужчин (71 и 60% соответственно).

Полный отказ от продажи вейпов поддержали 77% нижегородцев в возрасте от 35 до 44 лет. Среди более молодые респондентов поддержали предложение КПРФ 52%.

Сторонниками запрета реализации вэйпов чаще становятся некурящие нижегородцы (76%). При этом среди курящих обычные сигареты респондентов большинство также поддержали запрет (61%). Реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (15%).