Собянин рассказал о планах строительства новых станций метро до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги строительства столичного метрополитена в 2024 году. Он напомнил, что за прошедший год было открыто восемь новых станций. Всего, согласно стратегии развития города, к 2030 году году будет построено 40 новых станций.

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По словам Сергея Собянина, в текущем году ожидается открытие участка Троицкой линии между станциями «ЗИЛ» и «Новаторская». Он включает четыре станции: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию, а также станцию «Вавиловская». К 2030 году на ней появится еще шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Господин Собянин отметил, что в нынешнем году продолжится проектирование Бирюлевской ветки, которая будет состоять из десяти станций. Продолжится также возведение Рублево-Архангельской линии, сообщил мэр. Первые станции на ней планируется открыть в 2026 году.

«Строительство станции "Достоевская" — первой на Кольцевой линии за 70 лет — идет полным ходом. Завершить работы планируем в 2030 году»,— подчеркнул Сергей Собянин. Строительство новой конечной станции на восточном участке Арбатско-Покровской линии — «Гольяново» — планируют завершить в 2028 году.

28 декабря на Троицкой линии московского метро открыли три новые станции — «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». На линии появилась пересадка на Сокольническую ветку. В сентябре в Москве открыли первый участок Троицкой линии метро — от станции «Новаторская» до «Тютчевской».