В Москве открыли три новые станции Троицкой линии

Три новые станции — «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская» — открыли на Троицкой линии московского метро. Теперь на линии есть пересадка на Сокольническую (красную) ветку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елка на станции метро "Корниловская" Троицкой линии в день открытия

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Елка на станции метро "Корниловская" Троицкой линии в день открытия

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В сентябре в Москве открыли первый участок Троицкой линии метро — от станции «Новаторская» до «Тютчевской». Он также включает станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов».

В Москве планируют построить 12 новых станций метро до 2027 года сообщал мэр Сергей Собянин. Помимо станций на Троицкой линии планируется также строительство восьми станций новой Рублево-Архангельская ветки на участке «Шелепиха»—«Ильинская». Продолжится строительство Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии.