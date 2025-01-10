Посол России: США создают в Гренландии инфраструктуру для истребителей с ЯО

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что США уже создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35. Дипломат предупредил о возможной деградации ситуации в регионе из-за политики избранного американского президента Дональда Трампа в отношении датской автономии. Посол пообещал, что РФ учтет действия США при военном планировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Ъ Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Ъ

Господин Барбин обратил внимание, что военно-космическая база Питуффик на острове играет важную роль в американской системе раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления.

«Ведется ее комплексная модернизация, в том числе РЛС... Там создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие»,— цитирует главу дипмиссии «РИА Новости». Посол подчеркнул, что Россия стремится к укреплению стабильности в Арктике и выступает за равную для всех арктических государств систему безопасности.

Дональд Трамп говорил, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость для нацбезопасности». Он обещал сделать ее «снова великой», если та решит присоединиться к США. Власти острова подтвердили готовность к сотрудничеству. МИД Дании допустил, что Копенгаген будет готов признать Гренландию независимой.

Подробнее — в материале «Ъ».