Власти Гренландии заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

Власти Гренландии выразили готовность к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении министра независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт. Однако министр уточнила, что судьбу Гренландии должен определять только ее народ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / Reuters Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / Reuters

«Гренландия надеется на переговоры с Соединенными Штатами по вопросам экономического сотрудничества, в области горнодобывающей промышленности в Гренландии и других областях, связанных с разработкой важных минеральных ресурсов страны»,— говорится в заявлении на сайте гренландского правительства. Гренландия была колонией Дании до 1953 года и остается частью королевства, получив в 2009 году автономию и право на самоуправление.

Избранный президент США Дональд Трамп говорил, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость для национальной безопасности». Он обещал сделать ее «снова великой», если та решит присоединиться к США. По данным CNN, советники президента предупредили датских чиновников, что господин Трамп имеет серьезные намерения относительно Гренландии. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, в свою очередь, допустил, что власти страны готовы признать Гренландию независимой.

Подробнее об этом — в материале «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».