Эксперимент методом тыка

В самом конце 2024 года инклюзивный проект Everland решил исследовать, насколько комфортно чувствует себя незрячий человек, который пришел в магазин электроники выбрать компьютер. Немалое число людей спросят: а что незрячий будет с компьютером делать? Даже у одного из продавцов возник такой вопрос.

Кнопка, кнопка, запятая

Дана Дрожжина, будущая тайная покупательница, уже ждет меня перед раскрытым ноутбуком в офисе Everland. Дана — молодая очень миловидная девушка в очень темных очках. А Everland — это коворкинг для людей с инвалидностью в Замоскворечье. И одновременно целый проект, который помогает людям со сложными нарушениями здоровья найти профессию, работу, место в жизни. Дана руководит здесь платформой цифровых навыков для незрячих детей и подростков. Проще говоря, учит их пользоваться компьютерами и смартфонами.

— Покажите, как вы это делаете,— прошу я.— Просто включите ноутбук, выйдите в интернет и что-нибудь оттуда скачайте.

Дана легко, почти не касаясь, водит пальцами по клавиатуре. Так же как и со зрячими девушками, непонятно, как она с такими длинными ногтями попадает по клавишам. Ногти цвета спелой хурмы, очень аккуратные.

— Нет, не мешают. Просто это не мой компьютер, нужно время, чтобы привыкнуть,— говорит Дана.

Экран загорается, и из ноута тут же раздается смешной хрипловатый голосок. Как у Винни-Пуха в мультфильме, только этот тараторит с такой скоростью, что понять почти невозможно. Порой прорываются знакомые слова: «меню-подменю», «кнопка, кнопка», «точка, кавычка-елочка»… Винни-Пух постоянно сообщает Дане, что на мониторе и где курсор,— она привыкла к его скороговорке. А вместо тачпада использует комбинации клавиш. Ими можно выделить любой элемент на экране — как когда-то в компьютерах без мышки.

Кстати, можете послушать программу экранной озвучки, нажав Win + Ctrl + Enter. Она есть сейчас на любом компьютере. Отключается, если что, той же комбинацией.

Чтобы избавить окружающих от назойливой скороговорки, Дана надевает наушники и, пару раз отвлекшись на переписку в мессенджерах, быстро находит во «ВКонтакте» заказанное мной «Болеро» Равеля. Пока все просто. Но ведь, по слухам, незрячие еще и программируют?

— Я просто пользователь,— смеется Дана.— Про программирование вам сейчас Василий расскажет.

Туман сгущается

Василий Дрожжин ходит без темных очков. Он, в отличие от Даны, родился зрячим и еще в старших классах школы мог читать в сильных очках. Но врожденная дистрофия сетчатки не лечится, только прогрессирует.

— Я сейчас вижу только плотный туман, где-то темнее, где-то светлее,— объясняет Василий.— Вон там, наверное, телевизор на стене. Но изображение на экране не увижу.

— Зрение продолжает ухудшаться?

— Может, и да, но это уже не особо заметно,— легко, как о чем-то малозначимом, говорит Василий.

Он бывший муж Даны — их общему ребенку год и восемь месяцев. И он же сотрудник платформы — отвечает на вопросы обучающихся.

— Как мы программируем? А давайте напишем простую программу,— сразу берет он быка за рога.— Она будет в зависимости от наших действий выводить на экран буквы X или Y.

В наушниках начинается бормотание экранного ридера, Василий стучит по клавишам. Но я все равно не понимаю — у программы ведь своя структура, элементы, блоки. Как охватить их взглядом, пусть и с помощью ридера?

— Ридер может читать по буквам, по словам, по строчкам, может и по блокам,— объясняет Василий.— Да, глазами быстрее. Но ведь главное не читать и писать, а думать. Это от зрения не зависит.

Василий освоил компьютер, еще когда мог видеть. У Даны путь сложнее. В родном Новодвинске она училась в обычной школе — до специальной добираться было почти сутки. Никаких тьюторов, учитель просто повторял для нее вслух то, что написано на доске.

— Одноклассники разговаривали о компьютерах, а я испытывала настоящую цифровую депривацию,— вспоминает Дана.— Только в 14, уже в Москве, узнала о программе-ридере, потом зрячий друг обучил пользоваться комбинациями клавиш.

Теперь Дана облегчает слепым детям путь, который прошла сама. В платформе цифровых навыков три курса: по Windows, iOS и Android. За полтора года существования платформы слушателями стали почти 100 тыс. детей.

— Привет, восклицательный знак. Скажи, запятая, пожалуйста, запятая, завтра все в силе, знак вопроса,— снова отвлекается от разговора Дана, девушка очень занятая.

Речь в только что продиктованном ею послании про завтрашний эксперимент. Мы побываем в нескольких компьютерных магазинах и посмотрим, как продавцы помогут Дане с выбором ноутбука. Что-то будет...

«Идите сами щупайте»

И вот мы входим в торговый центр «Горбушкин двор». А навстречу охранник: «Скажите ей,— показывает он на Дану,— что у нее сапоги грязные». «Сам и скажи»,— возмущаюсь я.

Но Дана только смеется.

— Это очень типично, особенно для провинции,— говорит она.— Мы слепые, а не глухие, но некоторые люди все равно боятся с нами заговаривать.

К ноутбуку для незрячего — особые требования. Клавиатура не сплошная, с промежутками между клавишами. Хорошо, если блок со стрелками отделен от других кнопок. USB-входы должны быть расположены очень удобно, по обе стороны ноутбука. Нужна возможность проверить звук экранного ридера — ведь он будет сопровождать тебя постоянно.

Дана одиноко стоит посреди магазина и громко просит ей помочь. Продавец Никита тут как тут. Ни малейшего смущения, будто только и делает, что помогает незрячим выбирать компьютеры: «Извините, сейчас закончу с другим клиентом». Он быстро возвращается, бережно под руку ведет Дану к витринам, очень вовремя упоминает детали, которые она не может быстро заметить сама. Включает экранный ридер. Начинает было описывать цветопередачу экрана, но тут же аккуратно сворачивает тему. Твердая пятерка ему за работу. Но вот что самое удивительное: Никита потом признался мне, что впервые обслуживал незрячего покупателя и даже не знал, как такие люди пользуются компьютером. А отлучился, чтобы проконсультироваться у старшего. От него и узнал про экранный ридер.

— При общении с людьми с ограниченными возможностями для продавца важнее всего эмпатия,— говорит Дана.— Если она есть, все получится. А если нет, он даже вести тебя будет неаккуратно, будешь задевать витрины.

Потом мы побывали в магазинах DNS и «Технопарк». Минус — не было возможности включить компьютеры, чтобы проверить работу ридера. А в остальном все неплохо. Но ведь это Москва.

— У меня и моих незрячих друзей бывали случаи в регионах, когда в магазинах говорили: «Не может консультант вам помочь, приходите с кем-нибудь и выбирайте»,— рассказывает Дана.— Или еще хуже: «А как я вам буду показывать — вон витрина, идите сами щупайте».

Все-таки продавцов, я считаю, надо специально учить работе с людьми с ограниченными возможностями. Не всюду и не у всех это получается по наитию. Нужна привычка и общая культура такой работы. Сегодняшний тест был предварительным, мы планируем более масштабное и всестороннее исследование.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»