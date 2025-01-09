В Ярославле 11 января простятся с директором театра кукол

Прощание с директором Ярославского театра кукол, заслуженным работником культуры РФ Дмитрием Стрекаловым пройдет 11 января на улице Магистральной, 1. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра культуры области Ирина Ширшова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Стрекалов

Фото: Ярославский государственный театр кукол Дмитрий Стрекалов

Фото: Ярославский государственный театр кукол

Господина Стрекалова не стало на 67-м году жизни. Последние 34 года он руководил Ярославским государственным театром кукол, еще два года возглавлял ярославский ТЮЗ. Причина смерти не называется. В театре выразили соболезнования близким.

«Светлая память о Дмитрии Ардальоновиче навсегда останется в сердцах тех, кто имел счастье с ним работать и дружить. Его уход — невосполнимая утрата не только для коллектива театра, но и для всего культурного сообщества Российской Федерации»,— говорится в сообщении театра.

Присоединился к соболезнованиям и губернатор Михаил Евраев. Он написал, что господин Стрекалов «сочетал в себе и актерский талант, и управленческие качества, был яркой личностью, эффективным руководителем и организатором».