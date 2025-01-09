В Ярославле 11 января простятся с директором театра кукол
Прощание с директором Ярославского театра кукол, заслуженным работником культуры РФ Дмитрием Стрекаловым пройдет 11 января на улице Магистральной, 1. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра культуры области Ирина Ширшова в своих соцсетях.
Дмитрий Стрекалов
Фото: Ярославский государственный театр кукол
Господина Стрекалова не стало на 67-м году жизни. Последние 34 года он руководил Ярославским государственным театром кукол, еще два года возглавлял ярославский ТЮЗ. Причина смерти не называется. В театре выразили соболезнования близким.
«Светлая память о Дмитрии Ардальоновиче навсегда останется в сердцах тех, кто имел счастье с ним работать и дружить. Его уход — невосполнимая утрата не только для коллектива театра, но и для всего культурного сообщества Российской Федерации»,— говорится в сообщении театра.
Присоединился к соболезнованиям и губернатор Михаил Евраев. Он написал, что господин Стрекалов «сочетал в себе и актерский талант, и управленческие качества, был яркой личностью, эффективным руководителем и организатором».
Дмитрий Стрекалов родился 13 июля 1958 года в Ярославле. Окончил Ярославский театральный институт, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Работал актером в Архангельском драматическом театре, Ярославском театре им. Ф. Волкова. С 1990 года — директор Ярославского государственного театра кукол. Реализовал совместные проекты с Вячеславом Полуниным. Под его руководством ставились уличные зрелища Всемирной московской театральной олимпиады, празднования 300-летия Петербурга, Венецианского карнавала, праздники дней города в Нью-Йорке и Токио.Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За труды во благо земли Ярославской», рядом других наград.