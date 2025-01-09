Скончался глава Ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов

Умер директор Ярославского государственного театра кукол, бывший директор Ярославского театра юного зрителя, заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Стрекалов. Ему было 66 лет. Об этом сообщили в ярославском минкульте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с сайта Ярославского театра кукол Фото: Фото с сайта Ярославского театра кукол

Дмитрий Стрекалов более 30 лет работал в Ярославском театре кукол, на протяжении двух лет возглавлял ТЮЗ. В августе 2024 года он ушел из ТЮЗа. Как отмечают в минкульте, искусству он посвятил 46 лет. Господин Стрекалов также удостоен благодарности министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, почетного знака Святого Луки «За развитие искусств» губернатора Ярославской области, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Светлая память о Дмитрии Ардальоновиче Стрекалове навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и всех, кто знал и ценил его вклад в развитие театрального искусства. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении минкульта.

О дате прощания пообещали сообщить дополнительно.

Алла Чижова