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Спасатели Петербурга ликвидировали около 90 пожаров в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь насчитали около 90 пожаров. Общее число возгораний за новогодние каникулы составило 194 случая, сообщил в рамках пресс-конференции об итогах работы экстренных служб в первую неделю января глава пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом пять из общего числа пожаров в новогоднюю ночь произошли в результате использования пиротехники. С начала года в Северной столице ликвидировали 194 пожара. Это на треть меньше, чем в начале 2024 года. Жертвами происшествий стали три человека (-67%), а среди пострадавших — 15 (-21%).

Спасатели зафиксировали 284 происшествия с огнем с 29 декабря по 9 января. Для сравнения: в 2024 году ликвидировали 350 пожаров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пять припаркованных автомобилей обгорели при пожаре на Октябрьской набережной.

Татьяна Титаева

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