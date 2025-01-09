Пять припаркованных автомобилей обгорели при пожаре на Октябрьской набережной

Крупный пожар произошел утром 9 января в Невском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Октябрьская набережная, пересечение с улицей Крыленко, поступил на пульт дежурного «01» в 8:07, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в бытовке размером 3х6 м и двух ларьках размерами 3х5 м каждый происходило горение обстановки по всей площади. В результате происшествия пострадали припаркованные рядом машины — у пяти стоящих неподалеку автомобилей оплавились элементы кузова.

С открытым огнем удалось справиться примерно через 20 минут силами десяти спасателей и двух единиц техники. Сведения о пострадавших людях не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих человек в квартирном пожаре на улице Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга.

Андрей Цедрик