Предписание на выход

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить ответственность региональных руководителей органов тарифного регулирования, которые неоднократно не исполняют ее предписания в этой сфере. Штрафы для таких должностных лиц служба из КоАП предлагает исключить — ввиду неэффективности этой меры наказания. Таким образом, для региональных чиновников, не исполнивших предписания ФАС более трех раз в течение года, будет оставлена лишь одна мера ответственности — дисквалификация на срок до трех лет. Ужесточение контроля за исполнением решений службы станет продолжением ее усилий по устранению нарушений законодательства в сфере госрегулирования тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подготовленные ФАС поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают безальтернативную дисквалификацию должностных лиц, которые в течение года более трех раз не исполнили предписания службы в сфере тарифного регулирования. Напомним, что дисквалификация — это лишение физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в его совет директоров (наблюдательный совет), а также осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению такой организацией.

Дисквалификация за неисполнение предписаний ФАС уже предусмотрена КоАП, но в нем есть и альтернативная санкция — административный штраф в размере 50 тыс. руб. Поправками опцию наложения штрафа на руководителей органов тарифного регулирования в регионах (службы, департаменты, министерства, комитеты и так далее) из кодекса предлагается исключить. Необходимость ужесточения объяснена тем, что штрафы зачастую не работают — их применение, как отметили в ФАС, «не способствует предупреждению совершения новых правонарушений». За период 2022–2024 годов руководители тарифных органов ряда регионов неоднократно привлекались к административной ответственности — и в отношении каждого было вынесено более пяти постановлений о штрафах. В целом по итогам 2024 года ФАС выдала 310 предписаний в сфере регулируемых цен (тарифов), результатом исполнения которых стало исключение более 29 млрд руб. экономически необоснованных затрат из тарифов в сфере ЖКХ и энергетики.

Ужесточение контроля за региональными «тарифными» чиновниками станет продолжением усилий ФАС по устранению нарушений законодательства в сфере госрегулирования ценообразования и приведению тарифов на коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню. Ранее, в 2023 году, служба скорректировала модель контроля за решениями тарифных регуляторов и за обоснованностью тарифов, включив в число контролеров собственные территориальные органы. Это было необходимо для того, чтобы повысить эффективность контроля в тарифной сфере (см. “Ъ” от 19 июля 2023 года). Отметим, что в целом от главы ФАС Максима Шаскольского при его назначении ожидали наведения порядка именно в этой сфере (см. “Ъ” от 12 ноября 2020 года).

Отметим, что усиление ответственности за неисполнение предписаний будет происходить на фоне развития «цифрового» направления работы ФАС. Как ранее писал “Ъ” (см. номер от 7 июля), предполагается создание сервиса тарифного регулирования для сбора данных о ценах на всех уровнях госуправления и для автоматической увязки тарифных решений с инвестиционными планами регулируемых организаций.

Как полагает основатель юридической компании «Лаки Лигал» Александр Забусов, безальтернативность дисквалификации позволит «дисциплинировать наиболее отчаянных любителей систематически игнорировать предписания антимонопольного ведомства». Управляющий партнер консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик отмечает, что дисквалификация за неисполнение предписаний ФАС на практике сейчас применяется крайне редко — лишь в особо злостных случаях. Доцент кафедры государственного муниципального управления Государственного университета управления Михаил Поляков добавляет, что в условиях растущей цифровой открытости государственных ведомств дисквалификация способна стать серьезным инструментом борьбы с нарушениями. Он напоминает о существовании в РФ Реестра дисквалифицированных лиц, который ведет Федеральная налоговая служба.

Анна Королева