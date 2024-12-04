Сэкономленное на расходах отдадут работникам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла источник средств для повышения зарплат в ряде тарифных отраслей — ресурсоснабжающие организации в тепло- и водоснабжении, в водоотведении смогут потратить на это нормативную экономию операционных расходов, заложенную в их инвестпрограммы. Поскольку эта экономия учитывается в таких программах, ее опережающее расходование далее придется компенсировать либо дополнительным повышением тарифов, либо ростом производительности и рентабельности сектора, либо оптимизацией расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Регулируемые ФАС организации получат возможность пересмотреть тарифы на 2025 год с учетом возросших расходов на оплату труда и инвестиционные программы. Как следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства, компании смогут подать заявления на пересмотр тарифов до 13 декабря.

Предлагаемое послабление связано с тем, что регулируемые организации не выдерживают конкуренцию с рыночными компаниями по части «гонки зарплат», происходящей в условиях дефицита кадров и роста инфляции, и поэтому часто не способны удержать сотрудников.

Поручение разработать проект, решающий эту проблему, ФАС дал глава правительства Михаил Мишустин — и, по данным “Ъ”, уже одобрил проектируемую модель. Организации в тарифных отраслях еще в 2024 году смогут пересмотреть расходы на оплату труда в составе базового уровня операционных расходов при установлении тарифов в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении на 2025 год. Одновременно ФАС предлагает снизить индекс эффективности таких операционных расходов до 0%. Сейчас он устанавливается на уровне 1% — 5% и показывает, насколько регулируемая организация оптимизирует свои расходы и повышает экономическую эффективность. Отказ от индекса означает, что с организаций снимаются обязательства уменьшать операционные расходы в рамках тарифа.

Из этого следует, что, с одной стороны, организации могут более гибко учитывать все затраты без требований по оптимизации. С другой — мера может привести к росту неэффективных расходов и их переносу на конечных потребителей через более высокие тарифы.

Дело в том, что сэкономленные средства могут быть учтены регулятором при следующем пересмотре тарифов (тогда нагрузка на потребителей может снизиться) или использованы регулируемой организацией для реинвестирования, модернизации инфраструктуры или повышения операционной устойчивости. Теперь же предложенное опережающее расходование экономии сектору придется компенсировать либо дополнительным повышением тарифов, либо ростом производительности и рентабельности в секторе, либо оптимизацией расходов самих инвестпрограмм.

В ФАС поясняют “Ъ”, что принятие документа позволит направить высвободившиеся средства на текущую операционную деятельность, в том числе на ремонт объектов инфраструктуры и на повышение зарплат сотрудникам ЖКХ.

«С 1 июля 2025 года установлены предельные индексы платы граждан и допустимые отклонения по отдельным городам на основании решения глав субъектов, что позволит не снижать рентабельность компании»,— настаивает служба. Кроме того, механизм имеет точечный характер — он будет распространяться только на те компании, которые имеют утвержденную инвестиционную программу.

В ФАС поясняют, что долгосрочное тарифное регулирование предусматривает учет расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) в соответствии с уровнем плановой инфляции. Сейчас плановый ФОТ в ряде тарифов ресурсоснабжающих организаций (РСО) отстает от его фактического состояния. При этом речь идет о заявительном порядке — РСО могут доказать обоснованность увеличения зарплат. «Тарифы на ЖКХ останутся под контролем ФАС и региональных тарифных органов и в рамках утвержденных индексов платы граждан за коммунальные услуги»,— подчеркивают в антимонопольном ведомстве.

Диана Галиева, Олег Сапожков