Замглавы курской корпорации развития арестовали за хищения в Ивановской области

Замдиректора АО «Корпорация развития Курской области» Снежану Мартьянову задержали по подозрению в хищениях при ремонте зданий в Ивановской области. По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, Фрунзенский райсуд Иваново арестовал ее до 19 февраля.

Снежану Мартьянову задержали сотрудники ивановского УФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР). По версии следствия, топ-менеджер корпорации выступала руководителем и бенефициаром ООО «Юридические услуги», причастного к хищению средств ФКР. При этом деятельность фонда курировал родной брат госпожи Мартьяновой — Владислав, возглавлявший департамент ЖКХ области. ООО его сестры выступало подрядчиком этой организации.ации.

Примечательно, что компании, к созданию которых причастен экс-глава ивановского ФКР Денис Федоров, участвовали и в деятельности «Корпорации развития Курской области», получившей известность на фоне уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Находящийся в СИЗО гендиректор корпорации Владимир Лукин с 2018 по 2020 год курировал в правительстве Ивановской области работу ЖКХ, а до переезда в Курск являлся советником губернатора региона. Снежана Мартьянова в АО отвечала за работу бухгалтерии, к ней у следствия также были вопросы по «курским» уголовным делам.

В декабре Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин были задержаны по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Курской области (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Оба отправлены под стражу.

По версии следствия, в 2023 году Владимир Лукин поручил Игорю Грабину заключить договор и оплатить коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений в курском приграничье, несмотря на то, что они уже были выполнены другим подрядчиком и оплачены. Его действия могли привести к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере свыше 173 млн руб.

Подробнее об «ивановском» деле топ-менеджера курской корпорации развития — в материале «Ъ».