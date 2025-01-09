Дом Хантера Байдена полностью сгорел в пожаре в Калифорнии

Находящийся в Малибу дом сына действующего президента США Джо Байдена — Хантера Байдена — полностью сгорел в результате пожара в штате Калифорния. На фотографиях, опубликованных газетой The Daily Mail, видно, что от недвижимости стоимостью $4 млн остались только две дымовые трубы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @1Nicdar Фото: @1Nicdar

Сообщается, что господин Байден-младший арендовал этот дом за $20 тыс. в месяц. В нем он «работал над картинами, которые использует для финансирования своего образа жизни». Пожар также уничтожил дом, арендованный службой безопасности Хантера Байдена и находившийся по соседству.

7 января в Южной Калифорнии распространились лесные пожары; согласно данным пожарной службы штата, площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. гектаров. В престижном жилом районе Пасифик Палисадес площадь огня достигла 63,9 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов, находящихся поблизости от Голливуда, покинуть свои дома обязаны более 100 тыс. человек.