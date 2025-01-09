«Терять доход WADA не хочет и пытается показать зубы»

Конфликт Всемирного антидопингового агентства и Соединенных Штатов Америки вышел на новый уровень. Причиной разногласий стал допуск 23-х китайских пловцов с положительными допинг пробами к Олимпиаде 2021-го. В итоге Соединенные Штаты отказались выплачивать международному антидопинговому агентству ежегодные взносы, которые составляют более $3,5 млн. При этом Россия отправила свой взнос, который превышает $1 млн. Деньги поступят в январе, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Сможет ли WADA продолжить работу без американских денег? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Conroy / AP Фото: Michael Conroy / AP

Разногласия между WADA и спортивными чиновниками США продолжаются уже не первый год. Международное агентство пытается показать свою независимость, а заокеанские борцы с допингом время от времени ставят своих оппонентов на место. Но сейчас дело дошло до открытого демарша. Американцы отказались платить WADA серьезную сумму — $3,6 млн. Это 14% годового бюджета организации. Для примера, Россия платит антидопинговому агентству $1,4 млн.

Терять доход WADA, естественно, не хочет и пытается показать зубы. Глава организации Витольд Банька уже заявил, что если США не заплатит, то потеряет позиции в структуре управления. Ранее он даже говорил о возможной спортивной изоляции США, намекая на Олимпиаду в Лос-Анджелесе 2028 года. Но, несмотря на жесткую риторику, выстоять в этом противостоянии у WADA практически нет шансов, уверен спортивный юрист Артем Пацев: «Вы прекрасно понимаете, сколько денег уже вложено в Олимпиаду 2028 года, какие суммы крутятся вокруг спонсорских контрактов, в сфере продажи телевизионных прав. Эти суммы просто на порядки не сопоставимы с бюджетом WADA, поэтому легче будет просто распустить Всемирное антидопинговое агентство. У него нет никаких шансов на такое противостояние».

Распустить WADA, похоже, сейчас одна из главных задач США. После громкого допингового дела с российскими спортсменами, организация, видимо, стала не нужна. Ведь по-настоящему независимое спортивное агентство точно будет задавать вопросы по поводу запрещенных препаратов в закрытых заокеанских лигах и вряд ли потерпит прямые приказы от людей, которые в принципе должны подчиняться международному агентству. Причем подход WADA к борьбе с допингом серьезно отличается от американского, рассказал “Ъ FM” экс-глава РУСАДА Юрий Ганус: «"Вадовцы" подходят прагматично, они ведут свое расследование. В этом отношении могли возникать конфликтные ситуации. Просто взять, выдернуть человека и посадить в тюрьму, американскую либо куда-то еще — это одна история. У WADA другая политика. Они исследуют проблему, глубину проблемы для того, чтобы взять не внешних участников, а именно войти вглубь проблемы».

Правда, этот подход не мешает WADA попадать в странные истории. Например, перед Олимпиадой в Париже организация потеряла 900 допинг-тестов, что вызвало настоящую истерику в США. Американцы требуют реформировать международное агентство и стремятся возглавить борьбу с допингом, уверен Юрий Ганус: «Американцы все время стояли над душой у WADA и смотрели, что и как проходит. И тем более, если вдруг что-то всплывает, они пытаются распространять свои нормы на юрисдикцию всего мира. С "актом Родченкова" они, по сути, попытались стать регулятором. При этом единственным регулятором на этом рынке, я имею в виду в мире, является WADA».

Бюджет WADA сейчас оставляет более $57 млн в год, и кажется, что организация должна справится и без взносов США. Более того в этой ситуации американские спортсмены должны подпасть под определенные санкции, но поверить в такое развитие событий сложно. Более вероятен другой вариант, при котором остальные страны, увидев, что борцам с допингом можно не платить, тоже перестанут это делать.

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Владимир Осипов