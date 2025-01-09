«Дочка» Oracle обратилась в суд

Российская «дочка» Oracle подала в суд на своих кредиторов. Суть требований неизвестна, при этом их общая сумма оценивается в 175 млн руб. Среди ответчиков и компания «Крок», которая инициировала банкротство российской Oracle. Процесс начался летом 2022-го, а спустя год «дочку» американского разработчика признали банкротом. Oracle задолжала кредиторам почти 1,5 млрд руб., но в конкурсную массу вернули всего 80 млн руб.

А чего американская компания добивается теперь? На этот вопрос “Ъ FM”ответил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Тут важно понять суть хозяйственной связи между ними. Если они дистрибуторы софта Oracle, получается, что они должны его кому-то реализовать, а Oracle они что-то за это тоже должны. Назовем это роялти: плата за то, что они могут продавать их программное обеспечение. Естественно, там могут набегать вполне значительные суммы. Возможно, что они напродавали софта на суммы большие, чем те, по которым они рассчитались с Oracle, то есть остались должны какую-то часть этого роялти.

А какое может быть по дистрибьюторскому договору требование в отношении Oracle, наоборот? Может быть, убытки: что мы кому-то этот Oracle устанавливали и не можем его теперь обновить, или он просто не работает, у нас теперь требуют убытки, мы эти убытки предоставляем вам.

Поскольку сумма очень сильно похожа на другую, то здесь, видимо, Oracle просто пытается как-то схлопнуть эти долги, развернуть все хозяйственные ситуации таким образом, чтобы не быть никому должным, и чтобы ему тоже не были должны. Это обычное дело, конечно, если есть что подать. Мы как минимум уменьшаем требования к нам, а, может быть, и наоборот те требования отобьем, пополним конкурсную массу».

Конкурсный управляющий по делу Oracle говорил, что компания серьезно вовлечена в процесс и пытается помешать любым попыткам взыскания. Еще в 2022 году российская структура вывела все деньги на счета ирландской компании. Кроме того, Oracle утилизировала оборудование, которое хранилось в России, на 300 млн руб.Управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов называет иски к кредиторам типичной стратегией должника: «Это абсолютно понятный и наиболее широко распространенный подход использования всех инструментов в правовом поле для противодействия своим кредиторам.

Сейчас мы не знаем сути этих претензий, но использование встречных исков, оспаривание требований кредиторов для исключения их из процедуры банкротства, предъявление новых требований для того, чтобы уравновесить требования кредиторов к компании банкротящейся, это наиболее распространенный инструментарий, который применяется должником в банкротстве.

Говорить что-то о перспективах этих требований к кредиторам мы сейчас ничего не можем, потому что мы не знаем сути этих претензий. Когда будет проясняться предмет требований — условно, встречное это требование или это по другому предмету — тогда можно будет уже делать какие-то выводы, посмотрев на аналогичную практику в отношении других компаний из недружественных юрисдикций, которые находятся в аналогичной ситуации».

Претензии к Oracle связаны с ее уходом с российского рынка. Весной 2022 года она приостановила работу, перестала оказывать услуги контрагентам и отказалась от договоров.

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Илья Сизов