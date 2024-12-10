Квартальная выручка Oracle выросла, но оказалась ниже прогнозов

Сегодня американский разработчик программного обеспечения корпорация Oracle представила результаты своей деятельности по итогам завершившегося 30 ноября второго квартала 2025 финансового года. Руководство компании отметило позитивный эффект повышенного спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ). «Рекордный спрос на ИИ позволил нашему подразделению, занимающемуся облачными сервисами, нарастить выручку на 52%»,— отметила глава компании Сафра Кац.

Однако аналитики ждали от компании еще более высоких результатов. Общая выручка Oracle в годовом исчислении выросла на 9%, до $14 млрд. Опрошенные London Stock Exchange Group аналитики ожидали большей выручки — $14,11 млрд. Выручка в пересчете на акцию составила $1,47, тогда как аналитики ожидали $1,48. Чистая прибыль увеличилась на 26%, до $3,15 млрд.

После публикации квартальной отчетности акции Oracle подешевели на 7,5%.

Евгений Хвостик