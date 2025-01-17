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Цена вопроса

Директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова о внутреннем туризме

Туриндустрия значима для регионов, несмотря на то что в детализации поступлений в бюджеты разных уровней такой строчки, как туризм, не видно. Но не стоит недооценивать роль этого сектора. Без учета транспортных расходов, непосредственно в регионе пребывания каждый путешественник, согласно подсчетам туроператоров, сейчас тратит в среднем 40 тыс. руб. за поездку. Он платит за отель, услуги гидов, развлечения, покупает товары.

Елена Кузнецова

Елена Кузнецова

Фото: Пресс-служба «Яков и Партнёры»

Елена Кузнецова

Фото: Пресс-служба «Яков и Партнёры»

Даже если не все в этой цепочке заплатят налоги, средства, по большей части, останутся в регионе и будут вложены в его экономику. Например, получив средства от туриста, гид пойдет и потратит их на сиюминутное потребление или на улучшение своих бытовых условий. А деньги, потраченные туристом в гостинице или ресторане, пойдут на зарплаты сотрудников и вложения владельцев бизнеса в местные же туристические активы.

У туризма один из самых больших мультипликативных эффектов: фактические расходы можно умножать в среднем на три для расчета их влияния на другие сектора. Важны и нематериальные стимулы, как, например, повышение качества жизни в регионе. Развитие туристической инфраструктуры, благоустройство, появление новых ресторанов и развлекательных зон часто повышает уровень удовлетворенности местных жителей от проживания в определенном населенном пункте.

Сейчас многие регионы воспользовались правом на введение туристического налога. Если в большинстве крупных туристических городов необходимые работы по благоустройству уже проведены, то небольшим населенным городам и поселкам для этого часто до сих пор не хватало финансирования. Хотя это и небольшие деньги (ожидания самих муниципалитетов по доходам от налога — это дополнительно 0,2–0,4% к местным бюджетам), но и такая добавка им не помешает. Само по себе приведение территории в порядок окажет позитивное влияние на рост туристического потока в дальнейшем.

Схема повышения доходов региональных бюджетов за счет развития туризма практически не имеет минусов. Но ее потенциал ограничен. Для большинства крупных регионов с уже хорошо развитым туристическим сектором его доля в валовом региональном продукте составляет 2–4%. Например, у Москвы — 3,8%, Татарстана — около 2%, Нижегородской и Новгородской областей — по 2,3%. С одной стороны, это не так мало, с другой — бесконечно повышать значение вряд ли получится. Исключение могут составлять некоторые субъекты с небольшим населением, но очень высоким потоком, например, Республика Алтай.

Различные катаклизмы могут быть фактором риска, но негативный эффект от них ограничен. Практически каждый сезон что-то случается — где-то происходят наводнения, где-то лавины, где-то прочие неприятности. Но туристический поток в целом продолжает расти. Исключением стал, пожалуй, только 2020 год, ставший периодом массовых пандемийных ограничений из-за COVID-19. Мы можем увидеть снижения числа визитов в отдельные населенные пункты или регионы. Но речь скорее о перераспределении, чем о падении потока. Вместо одних направлений для поездок внутри страны выберут другие.

Судить о том, что негативный эффект будет краткосрочным, можно по опыту прошлых потрясений. У туристов короткая память, и даже такие негативные события, как теракты в Египте или Турции, редко ведут к существенному долгосрочному снижению туристической активности.

Елена Кузнецова, директор Института исследований экономики «Яков и партнеры»

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