Жар кости ломит

Международная комиссия по климату Lancet Countdown опубликовала «самые тревожные» за восемь лет работы результаты наблюдения за влиянием глобального потепления на здоровье населения. Ученые пришли к выводу, что именно жара стала основной причиной роста смертности пожилых людей в последние десятилетия. По оценке авторов доклада, этот процесс будет лишь усугубляться. Российские эксперты соглашаются, что изменение климата прямо влияет на здоровье граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Международный исследовательский проект Lancet Countdown был создан в 2015 году для оценки влияния изменения погодных условий на здоровье людей. На этой неделе авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал очередной ежегодный отчет комиссии. По оценке авторов, это «самые тревожные выводы» за восемь лет исследований.

В отчете говорится, что в 2023 году люди по всему миру подвергались воздействию «беспрецедентно высокой температуры» в среднем на 50 дней больше, чем в 1990-е. При этом за 30 лет смертность людей старше 65 лет выросла на 167%, и ученые считают, что минимум 102% — вина климата.

Они приводят достаточно подробный список примеров — в том числе не самых очевидных. Так, из-за потепления люди стали спать на 6% меньше, чем в 1986–2005 годах, а также меньше заниматься спортом и трудиться на открытом воздухе. В 2023 году экстремальная засуха тем или иным образом затронула 48% суши, из-за чего люди подверглись опасному воздействию пыли. С 2018 по 2022 год интенсивность этого воздействия увеличилась на 48% по сравнению с периодом 2003–2007-х годов, подсчитали исследователи. Кроме того, изменение климата создает все более благоприятные условия для распространения смертельных инфекционных заболеваний — например, лихорадки денге, лихорадки Западного Нила, малярии — в странах и регионах, где они ранее не обнаруживались. Напомним, этой осенью случаи заболевания лихорадкой Западного Нила были зарегистрированы в 22 регионах РФ.

Ученые пришли к выводу, что «мир все больше отходит» от реализации плана Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году. Напомним, его задекларированная цель — не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня, а также сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С. Текущая же политика и действия «государств и корпораций» приведут к повышению температуры в мире на 2,7°C к 2100 году, считают в Lancet Countdown. Таким образом, наблюдаемые сейчас проблемы могут быть лишь началом более опасных процессов, предупреждают ученые.

О влиянии изменения климата на здоровье населения говорилось и в отчете Росгидромета за 2022 год.

Российские специалисты указывали: судя по данным Росстата и прогнозам международных организаций, к 2030 году природно-климатические изменения могут привести к росту смертности населения примерно на 0,1% и стать причиной до 0,5% всех миграционных перемещений на территории России и через ее границы. Врач-эпидемиолог ИНВИТРО Дарья Тихонова поясняет, что изменение температуры окружающей среды может привести к проблемам с доступом к безопасной питьевой воде, что грозит массовыми заболеваниями острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями. Кроме того, жара и засуха способствуют распространению трансмиссивных заболеваний, в том числе передаваемых иксодовыми клещами. А неизбежные при потеплении природные пожары загрязнят атмосферный воздух продуктами горения, что приведет к обострению хронических заболеваний органов дыхания (особенно у детей и пожилых людей). «В России, естественно, также наблюдается влияние изменения климата на качество водных ресурсов и увеличение частоты природных катаклизмов — пусть и не в той мере, как в странах с более жарким и засушливым климатом»,— комментирует госпожа Тихонова.

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин согласен: по сравнению с Африкой и Азией, где глобальное потепление чревато дефицитом пресной воды, в северных странах, и в частности в России, ситуация действительно лучше. Более того, подчеркивает он, для нашей страны есть и положительные эффекты — например, можно сэкономить на отоплении. «Однако отрицательных эффектов глобального потепления, безусловно, в разы больше. Это и волны жары, и ливневые осадки, и дефицит воды из-за засухи»,— отмечает господин Кокорин. Он напоминает, что Институт глобального климата и экологии РАН выделяет четыре рисковые зоны именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства: юг европейской части России, Арктика, Дальний Восток и мегаполисы. По его оценке, «Россия, конечно, не превратится в тропики», но в будущем волны жары будут сильнее, длиннее и в два-три раза чаще, что негативно отразится на здоровье людей.

Наталья Костарнова