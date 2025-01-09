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Коммерсантъ FM
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Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с рядом инициатив для «установления долгосрочной стабильности и мира в регионе». В частности, он предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, в том числе в международных судах.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Свои предложения господин Пашинян перечислил на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В их числе:

  • отказ от эскалирующей ситуацию риторики;
  • продолжение делимитации границы;
  • подписание мирного договора, который готов на 90%;
  • реализация предложенного Арменией проекта по разблокировке транспортных коммуникаций «Перекресток мира»;
  • внедрение совместного механизма расследований нарушений прекращения огня;
  • решение вопроса с задержанными лицами, а также выяснение судеб без вести пропавших;
  • отзыв исков друг к другу, в том числе в международных судах;
  • формирование механизма переговоров по взаимному контролю над вооружениями;
  • обсуждение вопросов, касающихся беженцев, и создание для этого экспертной комиссии;
  • роспуск Минской группы ОБСЕ.

К концу 2024 года Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 статей проекта мирного договора. Два оставшихся пункта касаются воздержания от международных исков друг к другу, а также неразмещения иностранного контингента на границе. При этом в конце декабря стороны обменялись обвинениями в срыве мирного урегулирования. В январе планируется еще один раунд переговоров.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мирный договор подхватил вирус».

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