Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с рядом инициатив для «установления долгосрочной стабильности и мира в регионе». В частности, он предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, в том числе в международных судах.
Никол Пашинян
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Свои предложения господин Пашинян перечислил на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В их числе:
- отказ от эскалирующей ситуацию риторики;
- продолжение делимитации границы;
- подписание мирного договора, который готов на 90%;
- реализация предложенного Арменией проекта по разблокировке транспортных коммуникаций «Перекресток мира»;
- внедрение совместного механизма расследований нарушений прекращения огня;
- решение вопроса с задержанными лицами, а также выяснение судеб без вести пропавших;
- отзыв исков друг к другу, в том числе в международных судах;
- формирование механизма переговоров по взаимному контролю над вооружениями;
- обсуждение вопросов, касающихся беженцев, и создание для этого экспертной комиссии;
- роспуск Минской группы ОБСЕ.
К концу 2024 года Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 статей проекта мирного договора. Два оставшихся пункта касаются воздержания от международных исков друг к другу, а также неразмещения иностранного контингента на границе. При этом в конце декабря стороны обменялись обвинениями в срыве мирного урегулирования. В январе планируется еще один раунд переговоров.
Подробности — в публикации «Ъ» «Мирный договор подхватил вирус».