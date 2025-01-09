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Коммерсантъ FM
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На Кубани провели молебен о «даровании помощи Божией» в зоне уборки мазута

В Анапе и Тамани священники Новороссийской епархии совершили молебны о «даровании помощи Божией» тем, кто участвует в работах по очистке пляжей от мазута, сообщила пресс-служба епархии. На побережье Тамани молебен провел благочинный Темрюкского округа протоиерей Виктор Колмык, в Анапе — священник Свято-Онуфриевского храма протоиерей Геннадий Ключников.

Фото: Новороссийская епархия

Фото: Новороссийская епархия

В богослужении 7 января приняли участие и спасатели, и волонтеры. Многие из них запечатлены на фото в ведомственной форме и средствах защиты. В сообщении пресс-службы говорится, что священники отслужили молебны о «даровании помощи Божией ликвидаторам экологического загрязнения Черного моря».

По данным на сегодняшнее утро, 9 января, в Анапе и Темрюкском районе с начала разлива нефтепродуктов убрали более 139 тыс. т загрязненного мазутом грунта. Более 100 тыс. т из них вывезено с пляжей на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском (7 км от Анапы). Всего на территории Краснодарского края в ликвидации последствий разлива участвуют более 7,2 тыс. человек, используется почти 700 единиц техники.

О ситуации — в публикации «Ъ» «Мазут пошел крошкой».

Полина Мотызлевская

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