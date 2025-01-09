В Свердловской области в 2025 году отремонтируют более 300 км трасс

В Свердловской области в 2025 году планируют отремонтировать 85 участков региональных трасс общей протяженностью более 300 км. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Семь участков, на которых запланирован ремонт, расположены на Серовском тракте. Помимо этого, капремонт планируется на участке в 70 км на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На севере региона отремонтируют два участка дороги Серов — Североуральск — Ивдель, на северо-западе – три мостовых перехода на автодороге Тавда – Таборы и несколько участков дорог Верхняя Синячиха — Ирбит и Зайково — Знаменское.

На юго-востоке Свердловской области планируют отремонтировать два участка на автодороге Каменск-Уральский — Горный, на западе отрезок дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти протяженностью 4 км. Автодорогу Серов — Североуральск на участке со 162-го по 169-й км планируют реконструировать, также реконструкция ожидает подъезд к пос. Дубровный от автодороги Богданович — Сухой Лог. Ремонт запланирован и на других трассах региона.

В 2025 году в планах расширение Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) до шести полос на промежутке от 10 до 24 км. В рамках проекта «Сухого порта» планируется строительство дороги от 81 км ЕКАД к логистическому центру «Большое Седельниково». Реконструируют несколько подъездов к городам, в том числе обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу и подъезд к Первоуральску с автодороги Екатеринбург — Пермь.

Ранее госэкспертиза утвердила проект реконструкции восточного участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Реконструкция будет проходить в четыре этапа.

Анна Капустина