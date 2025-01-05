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Госэкспертиза утвердила проект реконструкции восточного участка ЕКАД

Проект реконструкции восточного участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) получил положительное заключение государственной экспертизы. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, ранее губернатор Евгений Куйвашев представил этот проект на днях Свердловской области, и его поддержали в Совете Федерации.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В 2025 году строители начнут расширять северный полукольцо ЕКАД, соединяющее дублер Сибирского тракта с Режевским трактом. Работы стартуют на восточном участке дороги от 10 до 24 км. Реконструкция будет проводиться в четыре этапа.

Первый этап включает обновление участка длиной 2,6 км к северу от пересечения ЕКАД с автодорогой Екатеринбург — Тюмень. Здесь появятся шесть полос движения и разделение встречных потоков для повышения безопасности. Автомобилисты смогут передвигаться со скоростью до 120 км/ч, а дорожное покрытие выдержит нагрузку от большегрузов.

Для пешеходов предусмотрено строительство 1,5 км тротуаров, а для садоводов — две автобусные остановки.

Ранее, в октябре, министр транспорта области Александр Толкачев не исключил возможность строительства дополнительных полос на «Северном полукольце» ЕКАД в рамках концессионного соглашения. В случае концессионного соглашения проезд по полосам будет платным.

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