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Коммерсантъ FM
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Сын Трампа раскритиковал пожарных Лос-Анджелеса за передачу оборудования Киеву

Дональд Трамп-младший на фоне крупных лесных пожаров в Южной Калифорнии выразил недовольство тем, что пожарные службы Лос-Анджелеса пожертвовали Украине спасательное оборудование в 2022 году.

Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший

Фото: Cheney Orr, Reuters

Дональд Трамп-младший

Фото: Cheney Orr, Reuters

В соцсети Х сын избранного президента США опубликовал скриншот статьи ABC 7, в которой сообщалось, что спасательные службы округа отправили шланги, каски и защитные костюмы для украинских пожарных в рамках общенациональной акции.

«О, конечно же, пожарные Лос-Анджелеса пожертвовали Украине часть своих запасов»,— прокомментировал он публикацию. Твит Дональда Трампа-младшего перепостил миллиардер Илон Маск, отметив, что во время президентства Джо Байдена Агентство США по международному развитию (USAID) выделило средства на помощь для ГСЧС Украины.

Лесные пожары распространились в Южной Калифорнии 7 января. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. В результате пожаров погибли по меньшей мере пять человек. Площадь огня в престижном жилом районе Пасифик Палисадес распространилась на 63,9 кв. км. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей районов, которые находятся рядом с Голлливудом. Покинуть свои дома обязаны более 100 тыс. человек.

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