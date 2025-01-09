ВТБ профинансирует строительство жилья в Луганске

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) предоставил застройщику «СЗ Жилстройинвест» финансирование на 1,1 млрд руб. для строительства жилого комплекса в Луганске, сообщила пресс-служба финансовой организации. Это первый льготный кредит в рамках госпрограммы, предусматривающей финансирование проектов жилищного строительства в новых регионах по ставке до 3% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jilstroyinvest Фото: Jilstroyinvest

Комплекс «Авиатор» на 220 квартир будет возведен в Ленинском районе Луганска. Он будет состоять из пяти отдельных блок-секций по десять этажей общей площадью 19 тыс. кв. м. Также предусмотрено отдельно стоящее здание с коммерческими помещениями и подвальным этажом.

Управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип рассказал, что госпрограмма помогает стимулировать развитие строительной отрасли в новых регионах России. «Госпрограмма позволяет застройщику привлечь банковское финансирование под 3% годовых, что создает стимул для реализации крупных инвестиционных проектов в регионах. Сегодня мы реализовали первый такой проект, предоставив финансирование крупному региональному предприятию, которое обеспечит жильем сотни семей»,— отметил он.

Земельный участок для строительства принадлежит ППК «Фонд развития территорий» и передан в аренду застройщику, который стал участником свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. Генеральный директор фонда Ильшат Шагиахметов сообщил, что в настоящий момент в единый реестр участников СЭЗ внесено 25 компаний, чьи проекты включают строительство в ЛНР 321 тыс. кв. м жилья.