Трамп пообещал не дать Китаю управлять Панамским каналом

Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что китайские власти получили контроль над Панамским каналом, однако он намерен это прекратить. Глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес отрицает участие Китая в управлении каналом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon, Reuters Фото: Jeenah Moon, Reuters

«Им отдали его за $1, и теперь они берут больше с наших кораблей... И Китай управляет Панамским каналом. Этого не будет»,— сказал господин Трамп журналистам в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Господин Моралес причастность властей Китая к управлению каналом не подтвердил. «Обвинения в том, что Китай управляет каналом, необоснованны. Китай не имеет никакого отношения к нашим операциям»,— сказал он в интервью The Wall Street Journal.

В конце декабря New York Post писала, что избранный президент США намерен вернуть Панамский канал. Дональд Трамп также публично обещал установить контроль над Гренландией «ради нацбезопасности США и свободы во всем мире». Он не стал обещать не применять военную силу. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино не намерен снижать плату за проход американских судов через Панамский канал.

О планах избранного президента США — в материале «Ъ FM» «"Дональд Завоеватель" обозначил цели».