Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу по плате за проход по каналу

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не намерен снижать плату за проход американских судов через Панамский канал по требованию избранного президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хосе Рауль Мулино

Фото: Aris Martinez / Reuters Хосе Рауль Мулино

Фото: Aris Martinez / Reuters

«Мой ответ — нет. Цены устанавливаются не по прихоти президентов или администрации канала. Это открытый, публичный процесс»,— сказал господин Мулино (цитата по EFE).

По его словам, после инаугурации господина Трампа в январе он будет готов обсудить с ним вопросы борьбы против нелегальной иммиграции, но подчеркнул, что Вашингтону не удастся получить контроль над каналом.

Газета New York Post со ссылкой на источники писала, что Дональд Трамп полон решимости приобрести Гренландию и вернуть Панамский канал. Отмечалось, что гипотетическая покупка Вашингтоном датского острова станет крупнейшим территориальным приобретением США.

«Президент настроен серьезно на 100%»,— сказал один из собеседников издания. Другой источник утверждает, что, по мнению господина Трампа, империи, которые не стремятся к развитию, ждет упадок. Собеседник NYP добавил, что Дональд Трамп восхищается предшественниками, которые придерживались идеи экспансии на континенте.