Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США

Актер Юрий Борисов стал номинантом на премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Анора», сообщается на сайте премии. Имя победителя назовут 23 февраля. Ранее Юрий Борисов не смог получить премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В названной категории также представлены Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Фильм «Анора» претендует на победу в категории «лучший актерский состав», а исполнившая главную роль Майки Мэдисон номинирована как лучшая актриса первого плана.

Премьера «Аноры» состоялась 21 мая на Каннском фестивале. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь». В фильме Юрий Борисов сыграл роль Игоря — одного из подручных российского бизнесмена, сын которого женился на молодой стриптизерше из Бруклина, а его семья стремится расторгнуть брак.

Юрию Борисову 32 года. В 2013 году окончил театральное училище имени Щепкина. Среди наград: три «Золотых орла» за лучшую мужскую роль в фильмах «Бык» (2020), «Калашников» (2021), «Капитан Волкогонов бежал» (2022).

Подробнее — в материале «Ъ».