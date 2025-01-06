Юрий Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора»

Актер Киран Калкин удостоен премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в комедии «Настоящая боль» (A Real Pain). На награду претендовал номинированный на премию в той же категории за роль в фильме «Анора» российский актер Юрий Борисов. Трансляцию 82-й церемонии вел американский телеканал CBS.

В названной категории также были представлены Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Премьера фильма «Анора» состоялась 21 мая на Каннском фестивале. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь». В российский кинопоказ картина вышла 17 октября. В фильме Юрий Борисов сыграл роль Игоря — одного из подручных российского бизнесмена, сын которого женился на молодой стриптизерше из Бруклина, а его семья стремится расторгнуть брак.

Юрию Борисову 32 года. В 2013 году окончил театральное училище имени Щепкина. Среди наград: три «Золотых орла» за лучшую мужскую роль в фильмах «Бык» (2020), «Калашников» (2021), «Капитан Волкогонов бежал» (2022), «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в фильме «Зойкина квартира» (2013).

Премия «Золотой глобус» учреждена Голливудской ассоциацией иностранной прессы и вручается с 1944 года. В американской киноиндустрии считается второй по престижности после «Оскара».