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Коммерсантъ FM
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Юрий Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора»

Актер Киран Калкин удостоен премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в комедии «Настоящая боль» (A Real Pain). На награду претендовал номинированный на премию в той же категории за роль в фильме «Анора» российский актер Юрий Борисов. Трансляцию 82-й церемонии вел американский телеканал CBS.

В названной категории также были представлены Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Премьера фильма «Анора» состоялась 21 мая на Каннском фестивале. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь». В российский кинопоказ картина вышла 17 октября. В фильме Юрий Борисов сыграл роль Игоря — одного из подручных российского бизнесмена, сын которого женился на молодой стриптизерше из Бруклина, а его семья стремится расторгнуть брак.

Юрию Борисову 32 года. В 2013 году окончил театральное училище имени Щепкина. Среди наград: три «Золотых орла» за лучшую мужскую роль в фильмах «Бык» (2020), «Калашников» (2021), «Капитан Волкогонов бежал» (2022), «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в фильме «Зойкина квартира» (2013).

Премия «Золотой глобус» учреждена Голливудской ассоциацией иностранной прессы и вручается с 1944 года. В американской киноиндустрии считается второй по престижности после «Оскара».

Фотогалерея

Актер Юрий Борисов на экране и в жизни

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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