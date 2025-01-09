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Коммерсантъ FM
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У кого что болит

Пока в мире заболеваемость ОРВИ, и в частности метапневмовирусом, растет, в России показатели идут на спад

Роспотребнадзор отчитался о том, что заболеваемость ОРВИ за неделю в стране снизилась более чем на 50%. Это происходит на фоне тревожных сообщений из Китая о вспышке метапневмовируса, быстро приводящего к пневмонии, особенно у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Российские эксперты заверяют, что метапневмовирус давно известен врачам, а заболеваемость им составляет доли процента от общего числа случаев ОРВИ.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Специалисты Роспотребнадзора пристально следят за эпидемиологической ситуацией в Китае. По данным Управления по контролю и профилактике заболеваний страны, результаты анализа респираторных проб, взятых в китайских больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. В частности, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях.

Метапневмовирус человека (HMPV, принадлежит к семейству Pneumoviridae) впервые был выделен у больного в конце 2001 года в Нидерландах. Сейчас это довольно распространенный респираторный вирус, который обычно вызывает легкие симптомы, такие как кашель, повышенная температура, заложенность носа и хрипы. В тяжелых случаях инфекция может привести к пневмонии, особенно у младенцев, пожилых людей или лиц с хроническими заболеваниями. Вирус передается воздушно-капельным путем, при близком контакте или через загрязненные поверхности. На данный момент не существует специфической противовирусной терапии для лечения HMPV, а также вакцины для его предотвращения. Тайваньское издание Money UDN утверждает, что смертность от вируса может достигать 43% (чуть уступив смертности от лихорадки Эбола).

На текущий момент число подтвержденных случаев в Китае неизвестно. Фиксируются заражения в других странах — Малайзии, Гонконге, Казахстане. В ЕС пока не видят необходимости специально готовиться к возможности пандемии в связи со вспышкой метапневмовируса в Китае, сообщила представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова. Больницы Европы, однако, уже испытывают серьезную нагрузку из-за сезонного роста заболеваемости гриппом. Ряд лечебных учреждений уже объявили о переходе на чрезвычайный режим работы, когда отменяются все плановые операции, а больных выписывают как можно скорее, чтобы освободить койки. Самая напряженная ситуация в Британии и Франции. Так, в Англии к концу прошлой недели в больницах оставалось около 5 тыс. больных гриппом, что в 3,5 раза превышает показатель конца декабря 2023 года. Во Франции колл-центры скорой медицинской помощи фиксируют рост вызовов на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Из них, по данным Минздрава, 18,2% приходятся на случаи заболевания гриппом.

Заболеваемость гриппом достигла уровня эпидемии сразу после католического Рождества.

Около 20 медучреждений страны перешли на чрезвычайный режим работы из-за острой нехватки коек. Некоторые больницы Венгрии на фоне роста распространения гриппа обязали всех сотрудников и посетителей носить медицинские маски. В Испании только ждут наплыва больных гриппом.

Как отметил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ и жители России с ним уже знакомы. По его словам, на 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с аналогичной неделей 2023 года (0,8%).

В целом заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю снизилась более чем на 50%.

В Роспотребнадзоре во вторник сообщили, что за прошедшие семь дней было выявлено 307,9 тыс. случаев заболевания, тогда как неделей ранее — 618,8 тыс. В ведомстве уточнили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии с преобладанием доли риновирусов.

Метапневмовирус открыл сезон

По оценке инфекциониста, главного врача клиники «Лидер-медицина» Евгения Тимакова, заболеваемость ОРВИ и гриппом в России соответствует сезонным показателям. Господин Тимаков отмечает, что инфекция из Китая будет нести новую опасность только в том случае, если вирус мутирует. Данных об этом пока нет.

Наталья Костарнова, Кирилл Сарханянц

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